“الخمر ليست حراما”.. المدرب السابق لمنتخب كرة القدم التونسي يشعل جدلا (فيديو)

أثار المدرب السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم فوزي البنزرتي جدلًا كبيرًا على منصات التواصل بعدما صرح في برنامج تلفزيوني بأن الخمر ليست محرمة في القرآن الكريم.

وقال البنزرتي “أنا أشرب الخمر، والخمر ليست حرامًا. أرني آية في القرآن كتب فيها حُرّم عليكم الخمر”، وزعم أنه إذا شرب الشخص الخمر باعتدال ومن حين لآخر فهو ليس حرامًا لأن القرآن قال “فاجتنبوه” وأنه فيه “منافع”.

وأكد المدرب التونسي أنه غير مُدمن لشرب الخمر بل يتناوله بين وقتٍ لآخر وفي المناسبات السعيدة، مشددًا على أن اتهامات إدمان الكحول ولعب القمار مازالت ملتصقة به منذ سنوات وهي ليست صحيحة.

"الخمر مش حرام".. جدل على مواقع التواصل بعد تصريحات لـ #فوزي_البنزرتي المدرب السابق لمنتخب #تونس لكرة القدم قال فيها إن القرآن لم يحرم الخمر pic.twitter.com/RnomMI4pCI — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 29, 2021

وتعليقًا على تصريحاته كتب أحمد “ما دام الخمر والميسر فيهما إثم كبير فهما من المحرمات وعلينا اجتنابهما. مادام الإثم حرام فالخمر حرام والله أعلم”.

ودونت جميلة القنديلي “أصبحت الفتوى مباحة يحرمون ويحللون دون الرجوع لكتاب الله الذي يوضح ويضبط كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

فوزي البنزرتي ظهر سوكارجي 😁

الله يهدينا ويهديه

ارتكاب معصية أمر (كلنا معرضين لذلك) لكن تبريرها وإنكار حرمتها ينقلك من خانة العاصي، لخانة أخرى تماما.

لا خلاف بين الصحابة والتابعين وكبار المفسرين ورواة الحديث (وصغارهم) على حرمة الخمر. https://t.co/feqdsRF47y — علي الذيب (@Loup2020) December 27, 2021

وعلق ياسين قائلًا “الخمر هي أم الخبائث وعندما جاء الإسلام كان شربها شائعًا في قريش، وكان المسلمون يشربونها في المدينة ويبتاعونها وظل الأمر يتدرج في تحريمها إلى أن انتهى بالتحريم التام”.

أما أبو عدنان فقال “القرآن الكريم يقول الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني هما إثم والإثم حرام شرعًا. وأنتم فصلوا والبسوا على كيفكم”.