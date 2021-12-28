المخيم المنسي.. نازحون بلا طعام أو كساء يبحثون عن “الدفء” بين النفايات (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر “مخيمًا منسيًّا” بشكل كامل من الغذاء والدواء والأدوات اللازمة للتدفئة، حيث يجلب نازحوه الدفء عبر مواد يجلبونها من مكبات النفايات.

وفي قلب المخيم الواقع بجبل الشيخ يوسف بريف إدلب في الشمال السوري، تصارع أجساد الأطفال البرد الشديد وسط ندرة الغذاء والدواء.

تقول إحدى النازحات “لا يوجد حطب ولا مازوت ولا خبز ولا نملك ملابس غير التي نرتديها. هذا المخيم معدوم من كل شيء”.

وتقول أخرى “لا تصل إلينا خيام ولا نقود ولا طعام ولا حطب، وأنا عندي رضيعة معاقة، ونصحى كل يوم نشعل النار ونطبخ عليها بفروع الأشجار والقمامة”.

يفتقد المخيم وسائل التدفئة الضرورية، وكذلك تأمين المواد الغذائية الأساسية، وعجز الخيام المهترئة عن صد الأمطار والرياح.

تقول نازحة أخرى “ما عندنا شيء بالدنيا ونمشي حفاة من دون أحذية وصار لنا سنتين على هذا الحال”.

ويبلغ عدد سكان المخيمات السورية أكثر من مليوني نازح يعيشون داخل أكثر من 1400 مخيم عشوائي يواجه خطر البرد الشديد وافتقاد الغذاء والكساء.