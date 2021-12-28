“انهارت ذكرياتنا”.. صاحبة بيت هدمه الاحتلال في القدس تروي تفاصيل ما حدث (فيديو)

راقبت الفلسطينية (أم سلامة مصطفى) صاحبة أحد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، لحظة انهيار البيت الذي يؤويها هي وعائلتها أمام عينيها فجأة، رغم سدادهم جزءًا كبيرًا من المخالفات المفروضة عليهم.

وهدمت قوات الاحتلال بيت عائلة مصطفى، أمس الاثنين، في بلدة العيسوية شمال شرقي البلدة القديمة للقدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت أم سلامة لبرنامج (المسائية) أن المنزل عمره 10 سنوات، صدر خلالها أمر هدم له فاستعانوا بمحامٍ واستطاعوا إيقاف أمر الهدم.

صاحبة إحدى البنايات التي هدمها الاحتلال في #القدس تروي للجزيرة مباشر تفاصيل ماحدث#فلسطين pic.twitter.com/tqaI5UOoGK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2021

وأَضافت للجزيرة مباشر “أصدروا مخالفات ضدنا بلغت 200 ألف شيكل ثم قسّطوها علينا لندفع 1000 شيكل شهريًّا، وحتى الآن سددنا نصف قيمة المخالفة تقريبًا”.

وتابعت “الشهر الماضي أرسلوا لنا أمر هدم واستطعنا توقيفه مرة أخرى، لكنهم أوصلوا الموضوع للمحكمة التي قررت الهدم لمصادرة الأرض كي يقام عليها مرافق عامة وليس لمخالفة البناء”.

وأردفت “خيّرونا بين أن يهدموا هم المنزل أو نهدمه نحن بمعرفتنا، فقلنا نحن نهدمه وأعطونا مهلة أسبوع، واليوم تفاجأنا بمجيء القوات لإخلائه وهدمه في الحال”.

وأكدت “أصبح يتعين علينا أن ندفع للدولة أجرة المعدات والقوات التي قدّروها بـ 180 ألف شيكل”.

واستطردت “المنزل كان مكونا من 3 طوابق و6 شقق نعيش فيه أنا وإخوتي وعائلتنا بمجموع 21 فردًا أصبحنا الآن مقسّمين نزاحم أقاربنا في منازلهم”.

وعن مشاعرها بعد هدم منزلها قالت أم سلامة “أشعر بالانهيار التام بعد انهيار بيتي وأحلامي وذكرياتي وذكريات أولادي. لم يعد لنا مأوى ومضطرة لأبحث عن بيت بالإيجار”.

غير أنها في النهاية قالت “لن ينجح الاحتلال في كسر إرادتنا، وسنبني بيتنا مجددًا وأتمنى أن يتركونا نعيش فقط ويكون هناك مستقبل جيد لأولادنا”.

بحسرة كبيرة تتابع عائلة مصطفى هدم منزلهم في بلدة العيساوية هذه اللحظات pic.twitter.com/UF8GVe8ns7 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 27, 2021

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت أيضًا 10 منشآت تجارية في قرية حزما شمال شرقي القدس المحتلة بذريعة عدم الترخيص.

وأكد شهود عيان أن قوات عسكرية ترافقها جرافات اقتحمت مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية فجر أمس الإثنين، ودمرت عشر منشآت تجارية.