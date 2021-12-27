في سريلانكا.. زواج الأجانب من مواطنين أصبح بإذن من وزارة الدفاع

أصبح يتعين على الأجانب الراغبين في الزواج من سريلانكيين الحصول على إذن من وزارة الدفاع، عملًا بقواعد جديدة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز “الأمن القومي” بينما سخرت منها المعارضة.

وتنص القواعد الجديدة على أن الأجانب الذين يريدون الزواج من سريلانكيين يجب حصولهم -بدءًا من الأسبوع المقبل- على شهادة تثبت أنهم بصحة جيدة، كما يتعين عليهم الخضوع لفحص أمني قبل الزفاف.

وأوضح المدير العام للأحوال الشخصية في البلاد أن اعتماد الإجراءات الجديدة تنطلق من “مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

وقال لصحيفة (صنداي تايمز) المحلية “لقد رأينا (حالات) يرغب فيها بعض الأجانب في الزواج من سريلانكيين لغايات معينة منها تهريب المخدرات وتبييض الأموال على سبيل المثال”.

وأثارت اللوائح الجديدة ازدراء المعارضة التي أبرزت أن عددًا من أفراد أسرة رئيس الدولة يحملون جنسيات مزدوجة.

وتساءل النائب (شاناكيان راسامانيكام) عبر تويتر “لماذا لا يُطلب من الأجانب الذين يتولون حقائب وزارية الحصول على تصريح أمني أيضًا؟”.

وكان الرئيس السريلانكي (غوتابايا راجاباكسا) يحمل الجنسية الأمريكية حتى عامين مضيا، وبعد توليه ألغى مادة دستورية تمنع الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات.

ويحمل شقيقه باسل -وهو وزير المال- الجنسيتين السريلانكية والأمريكية.