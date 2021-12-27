كورونا.. مئات آلاف الإصابات حول العالم والكويت تؤجل دورة الألعاب الخليجية

سجلت أستراليا، اليوم الإثنين، الوفاة الأولى في البلاد بسبب المتحور أوميكرون، لرجل في الثمانينيات من عمره بمدينة سيدني عاصمة ولاية (نيو ساوث ويلز) وفق بيان لوزارة الصحة.

وكان الرجل قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا إلا أنه كان يعاني مشاكل صحية أخرى، حسب البيان نفسه.

وفي (نيو ساوث ويلز) وولايات أخرى، حيث يزداد عدد الإصابات بالفيروس بسرعة، أصبح ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة إلزاميا مرة أخرى.

وسجلت أستراليا أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بداية الوباء، وسط الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

أصبح ارتداء الكمامات فيي الداخل إلزاميا مرة أخرى في ولايات أسترالية (غيتي)

وحتى صباح الإثنين، سجلت أستراليا 312 ألفا و86 إصابة بفيروس كورونا، بجانب ألفين و197 وفاة ناجمة عنه، وفق موقع وورلد ميتر المتخصص في إحصاءات الجائحة.

إيطاليا

وسجلت إيطاليا 258 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر/كانون الأول، مع تسجيل 970 وفاة جديدة مرتبطة بالوباء في الأسبوع نفسه.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بيانات الحكومة الإيطالية أن عدد الإصابات المسجلة هذا الأسبوع زادت 94 ألفا و495 حالة عن حصيلة الأسبوع السابق له، كما زادت الوفيات بنحو 160 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.

ومقارنة بالأسبوع المماثل من العام الماضي، زاد عدد الإصابات خلال الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر بنحو 156 ألفا و819 حالة، كما زاد عدد الفحوص في البلاد لكشف حالات الإصابة بالفيروس بنحو 4 ملايين فحص.

وجاء تسجيل 970 وفاة خلال الأسبوع المذكور مرتفعا مقارنة بتسجيل 810 وفيات في الأسبوع السابق، لكنه يقل كثيرا عن العدد المسجل في الأسبوع المماثل من عام 2020، وهو 3180 وفاة.

وسجلت المستشفيات الإيطالية وجود 10 آلاف و309 مرضى بكوفيد19 أمس الأحد، ينهم 1089 في العناية المركزة.

ووفقا للحكومة الإيطالية، فقد تلقى 88.8% من المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا.

لم تفرض ألمانيا قيودا صارمة على الحياة العامة رغم الانتشار الكبير للمتحور أوميكرون (غيتي)

آلاف الإصابات في ألمانيا والمكسيك والهند

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المُعدية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 7 ملايين و5289 حالة، بعد تسجيل 13 ألفا و908 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 110 آلاف و433 حالة، بعد تسجيل 69 وفاة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجانب 107 وفيات أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 3 ملايين و951 ألفا، وعدد الوفيات إلى 298 ألفا و777 حالة.

لكن مسؤولين هناك يقولون إنه من المرجح ألا تمثل أرقام الوزارة سوى عدد أقل بكثير من حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إلى 34 مليونا و790 ألفا بعد تسجيل 6531 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 479 ألفا و997 بعد تسجيل 315 وفاة جديدة.

الكويت تؤجل دورة الألعاب الخليجية

قرر المكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي، تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت، بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم، أن الدورة ستقام خلال الأيام من 11 إلى 21 مايو/أيار المقبل.

أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية: دورة الألعاب الخليجية الثالثة تقام بالكويت من 11 إلى 21 مايو https://t.co/5UkYESu7eM#كونا #الكويت pic.twitter.com/mOht5vMDjx — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) December 26, 2021

وكان من المقرر إقامة الدورة الخليجية خلال الأيام من 9 إلى 19 يناير/كانون الثاني المقبل في الكويت، بمشاركة فرق رياضية لكرة القدم واليد والسلة والطائرة، بجانب ألعاب أخرى مثل السباحة وألعاب القوى والألعاب الإلكترونية.

ارتفاع الإصابات في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 200 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، نزولا من 206 إصابات في اليوم السابق.

وذكر بيان للجنة أن 162 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 158 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي شمال غربي البلاد.

وسجلت الصين أيضا 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 29 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الأحد 101 ألف و277 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة.

باكسلوفيد المضاد للفيروسات يستخدم لعلاج المصابين بأعراض من طفيفة إلى متوسطة (غيتي)

كوريا الجنوبية تصرح باستخدام أقراص فايزر

منحت هيئة سلامة الأدوية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، الموافقة الطارئة على استخدام أقراص دواء شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا، ليكون بذلك أول قرص دواء من نوعه يُستخدم في البلاد.

ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة فايزر الأمريكية للأدوية ووزارة الأغذية وسلامة الأدوية القول إن قرص باكسلوفيد يُستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا الذين يعانون أعراضا طفيفة إلى متوسطة، ومعرّضين لخطورة الانتقال إلى المستشفى أو الوفاة.

وقالت الوزارة إن النتائج السريرية أظهرت أن باكسلوفيد يخفض خطورة الحاجة للذهاب إلى المستشفى أو الوفاة لدى الحالات الحرجة بنسبة 88%، وتوقعت أن تكون الأقراص فعالة في مواجهة المتحور أوميكرون.

وكانت الإدارة الأمريكية للأغذية والأدوية قد منحت الأسبوع الماضي الموافقة الطارئة لاستخدام أقراص باكسلوفيد.

كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 280 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8 مليارات و930 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية (عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش) أن إجمالي الإصابات وصل إلى 279 مليونا و 944 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و399 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 8 مليارات و930 مليون جرعة.