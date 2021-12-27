الاحتلال يهدم 10 محلات وبناية في القدس ويعتقل والدة أسيرين بالضفة (فيديو)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 10 منشآت تجارية وبناية سكنية شمال شرقي القدس، اليوم الإثنين، كما شنت قواته حملة اعتقالات في الضفة الغربية، واعتدت بقنابل الغاز على طلاب مدارس غرب بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن آليات الاحتلال هدمت المنشآت التجارية العشر في بلدة حزما -شمال شرقي القدس- بحجة أن المنطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وذكرت أن 7 من هذه المنشآت تُستخدم ورشًا لتصليح المركبات، والثلاث الباقية تعود إلى مواطنين فلسطينيين غالبيتهم من عائلة الخطيب. وأتلفت قوات الاحتلال جميع المعدات والبضائع الموجودة داخل هذه المنشآت أثناء عملية الهدم.

تقدر الخسائر بمليون و200 ألف شيقل.. سائد الخطيب صاحب 7 محلات تجارية من أصل تسعة إضافة لمحطة وقود تم هدمها ببلدة حزما فجر اليوم من قبل قوات الاحتلال pic.twitter.com/8oXEr1LSaM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 27, 2021

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال تواصل نصب حاجز عسكري على دوار الشهيد (عريبة) في الشارع الرئيسي للبلدة وإغلاق بوابة (طبلاس) عند مدخلها الجنوبي، للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي العيسوية، شرعت سلطات الاحتلال بهدم بناية سكنية، وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة شرعت بهدم بناية تعود إلى أحد المواطنين المقدسيين.

بألم كبير وشريط ذكريات يهدم أمام أعينهم يتابعون هدم الاحتلال لمنزلهم .. هذا حال عائلة مصطفى في العيساوية هذه الأثناء pic.twitter.com/XcNGyrpY2i — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 27, 2021

اقتحام الأقصى

وتزامنت عمليات الهدم مع اقتحام عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد اليهودية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المقتحمين تلقوا شروحًا عن أسطورة “الهيكل المزعوم”، وأن شرطة الاحتلال تولت حراستهم عبر نشر جنودها والقوات الخاصة المدججة بالسلاح في باحات الأقصى.

أكثر من عشر محال تجاريّة.. من بلدة حزما بالقدس حيث سوت قوات الاحتلال فجر اليوم أكثر من عشر محال تجارية بالأرض pic.twitter.com/UlUil5AwS6 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 27, 2021

ويتعرض الأقصى -بشكل شبه يومي- لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالمسجد المبارك وتقسيمه زمانيًّا.

يأتي ذلك بينما تشهد البلدة القديمة بالقدس وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في المسجد الأقصى والاعتداء عليهم.

“المستوطنون يواصلون اقتـ ـحام المسجد الأقصى حتى اللحظة" pic.twitter.com/miKMS6snQa — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 27, 2021

معتقلون في الضفة بينهم والدة أسيرين

وشنت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة شملت 14 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم والدة أسيرين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم شقيقان، وفي رام الله تم اعتقال شقيقين آخرين ومواطن، ومن بيت لحم أسير محرر.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال والدة الأسيرين غيث وعمر جرادات، إضافة إلى محمد زياد جرادات من بلدة سيلة الحارثية. وفي القدس، تم اعتقال 3 بينهم أسير محرر.

مواجهات وحالات اختناق

وغرب بيت لحم، أصيب عدد من الطلاب في بلدة الخضر، ظهر اليوم، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاههم أثناء خروجهم من مدارسهم.

وأفاد الناشط الشبابي أحمد صلاح لـ (وفا) بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب منطقة التل في البلدة القديمة أطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاه الطلبة أثناء مغادرتهم مدارسهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق وسرعان ما اندلعت مواجهات في المنطقة.

وأضاف الناشط الفلسطيني أن مركبة أحد الصحفيين تعرضت لقنبلة غاز مما تسبب في تحطيم زجاجها الأمامي.

يُذكر أن جنود الاحتلال اعترضوا الطلبة أثناء عودتهم من مدارسهم أمس الأحد، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز مما أوقع عددًا من الإصابات بالاختناق في صفوفهم.

في السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام عشرات المستوطنين -بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي- منطقة رأس الجبل في قرية المدية غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين خلال عملية الاقتحام مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

يشار إلى أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة رأس الجبل أسبوعيًّا، بزعم وجود مقامات يهودية في المنطقة.

وتقع المدية على بعد 25 كيلومترًا غرب مدينة رام الله، ويبلغ عدد سكانها 1600 نسمة، وتقام مستوطنتا (موديعين) و(حشمونئيم) على جزء من أراضيها.

مداهمات وتصوير

وفي الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال خربة إبزيق، وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات إن سلطات الاحتلال أجرت عمليات تصوير فيها.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًّا إلى الشرق من قرية عاطوف، واحتجزت المركبات المتجهة إلى الأغوار وسهل البقيعة الشرقي.

وغرب سلفيت، أفاد شهود عيان لـ (وفا) بأن قوات الاحتلال دهمت الليلة الماضية عددًا من المحال التجارية في المنطقة الغربية من بلدة ديراستيا، واستولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة.

استهداف مزارعي غزة

وفي غزة، استهدفت قوات الاحتلال المزارعين في الأراضي الحدودية شرق خان يونس جنوبي القطاع، وأطلقت وابلًا من النيران صوبهم وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية.

وتتعمد قوات الاحتلال مهاجمة المزارعين في أراضيهم الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها.