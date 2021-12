نيويورك تايمز: متطرفون هندوس دعوا إلى قتل المسلمين وسط صمت زعماء الهند

تعهد ناشطون هندوس يمينيون بإيذاء المسلمين إذا لزم الأمر لجعل الهند “أمة هندوسية فقط”، بينما لم يحرك زعماء الهند ساكنًا وسط تزايد المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد، حسب مقال بصحيفة نيويورك تايمز.

وانتفض مئات من الناشطين والرهبان الهندوس اليمينيين، في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي، ليقسموا أنهم سيحوّلون الهند -الجمهورية العلمانية بحسب دستورها- إلى أمة هندوسية حتى لو اقتضى ذلك الموت والقتل.

وقالت بوجا شكون باندي -زعيمة (هندو ماهاسابها) وهي جماعة تعتنق القومية الهندوسية المتشددة- في إشارة إلى مسلمي البلاد “إذا كان مئة منّا على استعداد لقتل مليونين منهم، فسننتصر ونجعل الهند دولة هندوسية. كن مستعدًّا للقتل واذهب إلى السجن”.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في مدينة (هاريدوار) التي تبعد 150 ميلًا شمال نيودلهي، مثّل أكبر دعوة فاضحة للعنف وأكثرها إثارة للقلق في السنوات الأخيرة.

