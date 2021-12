خلفا لـ”مهندس” قمع أقلية الإيغور.. الصين تعيّن مسؤولا جديدا لإدارة إقليم شينجيانغ

عيّنت بيجين مسؤولًا جديدًا في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتي الحكم، خلفًا لرجلها القوي في الإقليم “تشين تشوانجو” المدرج على اللائحة السوداء الأمريكية، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

ولم تذكر الوكالة أي سبب لهذا التغيير بينما تثير قضية مسلمي الإيغور توترًا بين بيجين والغرب، وعُيّن على رأس الإقليم الآن “ما شينغروي” الذي كان يقود حتى تعيينه الأخير مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) وعاصمتها كانتون.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أمس السبت، إن تشين تشوانجو (66 عامًا) “لم يعد يشغل منصبه” ولم تذكر أي أسباب لتغييره أو ماهية مهمته المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يحظر استيراد مجموعة منتجات مصنوعة في إقليم (شينجيانغ) إلى الولايات المتحدة بهدف مكافحة العمل القسري لأقلية الإيغور المسلمة.

وتتهم دراسات غربية الحكومة الصينية بقمع أقلية الإيغور استنادًا إلى تفسيرات وثائق صينية رسمية وشهادات ضحايا وإحصاءات السلطات الصينية نفسها.

وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من مليون شخص في شينجيانغ محتجزون أو تم احتجازهم من قبل في مراكز لإعادة التثقيف السياسي.

وتعترض بيجين على هذه الأرقام، وتتحدث عن مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد “المتدربين” عن التطرف.

#China’s Communist Party said it had appointed a new party chief for its #Xinjiang region, replacing Chen Quanguo, an official who spearheaded a crackdown that saw hundreds of thousands sent to re-education camps. | reports @ananthkrishnanhttps://t.co/leQyieLFy4

— The Hindu (@the_hindu) December 26, 2021