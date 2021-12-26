مخطط استيطاني ضخم.. الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان السوري المحتل

تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، جلستها الأسبوعية على أراضي مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حيث من المتوقع التصديق على مخطط استيطاني ضخم يهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين حتى نهاية العقد الحالي.

ووفق ما ورد في صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن المخطط الذي أُطلِق عليه “عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة”، يقوده رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير “القضاء” الإسرائيلي جدعون ساعر كما تشارك فيه أغلبية الوزارات.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المخطط غير مسبوق، ويقضي برصد مبلغ يصل إلى مليار شيكل (320 مليون دولار) لتعزيز السيطرة على الجولان المحتل، منها 576 مليون شيكل مخصصة للإسكان والتطوير بهدف زيادة 3300 وحدة استيطانية في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أبرزها مستوطنتا (أسيف) و(ميطار).

الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في هضبة الجولان https://t.co/SVO2Q3l1B3 — مكان الأخبار (@News_Makan) December 26, 2021

وبموجب المخطط، يتم العمل على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الجولان القائمة، ليشمل بالمحصلة زيادة عدد المستوطنين من 23 ألفًا إلى 50 ألفًا في الأعوام المقبلة.

لكن هيئة البث الإسرائيلي قالت إن المخطط يهدف إلى مضاعفة عدد السكان من 50 ألفًا إلى 100 ألف. ومن المقرر أيضًا أن تقر حكومة الاحتلال اليوم مخططًا لتعزيز السياحة رُصد له 150 مليون شيكل.

ويهدف المخطط -بجانب تعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين- إلى جعل مرتفعات الجولان المحتلة مركزًا لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، وتطوير مجالات العمل والطاقة والصناعات الزراعية والمناطق التجارية والمصانع، وتوفير 2000 فرصة عمل جديدة للمستوطنين.