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كامل الوزير يفجّر جدلا لرفضه انتقال مهندس إلى شركة عرضت عليه 5 أضعاف راتبه (فيديو)

وزير النقل المصري كامل الوزير (مواقع التواصل)
26/12/2021

أثار وزير النقل المصري كامل الوزير جدلًا واسعًا عندما صرّح برفضه رحيل أحد المهندسين من الوزارة بعد أن عرضت عليه إحدى الشركات 5 أضعاف راتبه.

وبرّر الوزير رفضه انتقال المهندس إلى هذه الشركة بأنه يحتاج إلى مساعدته رغم اعترافه بأن الراتب الحكومي ضعيف بالنسبة لطبيعة عمله.

وقال في تصريح لصحيفة (المصري اليوم) إن المهندس يأخذ 12 ألف جنيه شهريًّا بينما عرضت عليه الشركة 60 ألفًا، أي ما يساوي 5 أضعاف، موضحًا أنه اتصل بمدير الشركة وأمره بعدم تعيين المهندس “كِدا بالدراع” (أي بالقوة).

وأضاف الوزير أنه هدّد صاحب الشركة إذا لم ينفّذ طلبه بعدم مشاركة شركته في أي عمل مع الوزارة، وتابع “اللي عايز يمشي يقدّم استقالته” وذلك رغم اعترافه بأن المهندس يستحق أكثر من راتبه بكثير.

وواجهت تصريحات كامل الوزير انتقادات عديدة من مدونين، وتساءل أسامة سيف الدين “يعني تجبره يشتغل عندك أو تقعده في البيت لمجرد إنه وجد فرصة أحسن له ولأولاده؟”.

وكتب شعبان “مصر مليانة مهندسين كلهم أكفاء وتستطيع تطوير المنظومة بالعلم والتخطيط والتدريب والتطوير ليكون هناك آلاف المهندسين الأكفاء وليس بالذراع”.

أما محمد مهدي فكتب “الشركات الكبيرة كلها تكتب هذا البند في تعاقداتها: إنك لا تأخذ موظفيها بغير موافقتها، وهذا عادي ولم يخطأ الرجل على فكرة”.

ودوّن جلال عاطف “وهل يعتقد الوزير أن هذا المهندس سيعمل بضمير وذمة معه ويخلِص في عمله بعد هذا الموقف؟”.

المصدر : الجزيرة مباشر