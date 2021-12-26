كامل الوزير يفجّر جدلا لرفضه انتقال مهندس إلى شركة عرضت عليه 5 أضعاف راتبه (فيديو)

أثار وزير النقل المصري كامل الوزير جدلًا واسعًا عندما صرّح برفضه رحيل أحد المهندسين من الوزارة بعد أن عرضت عليه إحدى الشركات 5 أضعاف راتبه.

وبرّر الوزير رفضه انتقال المهندس إلى هذه الشركة بأنه يحتاج إلى مساعدته رغم اعترافه بأن الراتب الحكومي ضعيف بالنسبة لطبيعة عمله.

وقال في تصريح لصحيفة (المصري اليوم) إن المهندس يأخذ 12 ألف جنيه شهريًّا بينما عرضت عليه الشركة 60 ألفًا، أي ما يساوي 5 أضعاف، موضحًا أنه اتصل بمدير الشركة وأمره بعدم تعيين المهندس “كِدا بالدراع” (أي بالقوة).

"كدة بالذراع! ".. وزير النقل المصري يثير الجدل بعد منعه انتقال أحد المهندسين إلى شركة عرضت عليه 5 أضعاف راتبه pic.twitter.com/f33JJV9iL6 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 25, 2021

وأضاف الوزير أنه هدّد صاحب الشركة إذا لم ينفّذ طلبه بعدم مشاركة شركته في أي عمل مع الوزارة، وتابع “اللي عايز يمشي يقدّم استقالته” وذلك رغم اعترافه بأن المهندس يستحق أكثر من راتبه بكثير.

وواجهت تصريحات كامل الوزير انتقادات عديدة من مدونين، وتساءل أسامة سيف الدين “يعني تجبره يشتغل عندك أو تقعده في البيت لمجرد إنه وجد فرصة أحسن له ولأولاده؟”.

وكتب شعبان “مصر مليانة مهندسين كلهم أكفاء وتستطيع تطوير المنظومة بالعلم والتخطيط والتدريب والتطوير ليكون هناك آلاف المهندسين الأكفاء وليس بالذراع”.

كامل الوزير عندي مهندس شاطر اوي بياخد ١٢ الف جنيه في الشهر ، جاله شغل في شركة خاصه وعرضوا عليه 60 الف جنيه ، اتصلت انا بمدير الشركة وقولتله المهندس ده ميتعينش ، و الا شركتك ملهاش شغل معانا تاني ، مدير الشركة قالي ازاي !!

كامل الوزير : هو كدا بالفردة و بالدراع ، يحدث في مصر 😑 — جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) December 25, 2021

أما محمد مهدي فكتب “الشركات الكبيرة كلها تكتب هذا البند في تعاقداتها: إنك لا تأخذ موظفيها بغير موافقتها، وهذا عادي ولم يخطأ الرجل على فكرة”.

ودوّن جلال عاطف “وهل يعتقد الوزير أن هذا المهندس سيعمل بضمير وذمة معه ويخلِص في عمله بعد هذا الموقف؟”.