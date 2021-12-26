وسط مركز تسوّق مكتظ.. شاهد كيف انتقم موظف غاضب من مديره (فيديو)

أشعل الموظف ألكسندر شنايدر (33 عامًا) حريقًا في متجر كبير للسلع بمدينة تومسك الروسية، حيث قام بتفجير عدد من الألعاب النارية غضبًا وانتقامًا من مديره.

وأظهر مقطع مصور لحظة قيام شنايدر بتفجير الألعاب النارية داخل المتجر الذي كان يكتظ بنحو 500 متسوق، حيث تزامنت الواقعة مع عطلة أعياد الميلاد.

ووثقت الكاميرات هلع المتسوقين وتسابقهم إلى الهروب من المتجر لحظة وقوع الانفجارات.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، الأحد، أن الحادث وقع الثلاثاء الماضي، وألقت الشرطة القبض على شنايدر بتهمة “ارتكاب جريمة الحرق المتعمد”.

وقال شنايدر إنه أقدم على فعلته بسبب “سأمه من توبيخ مديره المستمر والشديد والغاضب من عمله”.

ووفقًا للتقارير، يوبخ المدير شنايدر باستمرار لارتكابه خطأ دائمًا بخلط ملصقات الأسعار على المنتجات، وهي الوظيفة الوحيدة المكلف بها.

يُذكر أن رجال الإطفاء أمضوا 11 ساعة متواصلة لإخماد الحريق الذي تسبب في أضرار مادية هائلة داخل المتجر دون الإبلاغ عن أي خسائر بشرية.