قد يكون المتحور السائد في 2022.. هذه أبرز الخسائر التي سببها أوميكرون حول العالم (فيديو)

دفع الانتشار الكبير لأوميكرون وارتفاع أعداد الإصابات في 56 دولة، إلى اتخاذ تدابير تتعلق بالسفر منها وإليها بينها 22 دولة أغلقت حدودها وعلقت رحلاتها الجوية من وإلى البلدان التي ظهر فيها المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وانعكس ذلك سلبيًا على المسافرين وعلى شركات الطيران أيضًا التي تكبدت خسائر فادحة منذ بداية انتشار جائحة كورونا وحتى الآن.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) وصول خسائر قطاع الطيران إلى 51 مليار و800 مليون دولار في عام 2021 بعد توقعات سابقة وصلت إلى 47 مليارا و700 مليون دولار.

تعرف على أبرز الخسائر التي تسبب بها متحور #أميكرون حول العالم pic.twitter.com/iGG1HnB94A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 25, 2021

وعدّل الاتحاد تقديرات الخسائر الصافية لعام 2020 إلى 137 مليارا و700 مليون دولار من 126 مليار و400 مليون دولار، كما توقع أيضًا إجمالي خسائر الصناعة من عام 2020 إلى عام 2022 إلى نحو 200 مليار دولار.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرًا أن 110 دول حول العالم بها متحور أوميكرون حاليًا مؤكدة أنه ينتشر بسرعة كبيرة في العالم وأنه سيكون المتحور السائد لكورونا في عام 2022.

وأشارت بيانات منظمة الصحة إلى أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من سلالة دلتا لكنه ربما يكون أقل حدة، وأَضافت أنه لا يعرف بعد إلى أي مدى تساهم اللقاحات أو الإصابات السابقة بفيروس كورونا في تفادي الإصابة بمتحور أوميكرون.

ودفعت سرعة انتشار أوميكرون العديد من دول العالم وخاصة في أوربا إلى اتخاذ إجراءات جديدة خلال أعياد الميلاد ما أدى إلى إرباك الملايين من الأشخاص حول العالم الذين كانوا ينوون السفر لقضاء العطلات.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنتوني فاوتشي قد حذر في وقت سابق من أن السفر في هذه الفترة سيزيد من انتشار المتغير الجديد حتى بين الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وبحسب موقع (فلايت أوير) ألغيت أكثر من 4500 رحلة جوية حول العالم حتى أمس السبت في حين تم الإعلان عن تأجيل نحو 11 ألف رحلة، كما سجل الموقع أكثر من 600 إلغاء لرحلات مقررة اليوم الأحد.

وكذلك طالب طيارون ومضيفون وغيرهم بالحصول على إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى الحجر الصحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد-19 أو أصيبوا هم أنفسهم بالوباء، مما أجبر شركة لوفتهانزا ودلتا ويونايتد إيرلاينز وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران إلى إلغاء الرحلات في هذه الفترة من العام التي يبلغ فيها السفر ذروته.