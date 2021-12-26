كورونا.. أعلى إصابات في الصين منذ نحو عامين وقيود جديدة في بريطانيا بسبب أوميكرون

سجلت الصين أعلى ارتفاع يومي منذ 21 شهرًا في الإصابات المنقولة محليًا بكوفيد-19، بينما فرضت اسكتلندا وويلز وأيرلندا قيودًا جديدة في الأعياد وأقرت الهند تطعيم كل من تجاوز 15 عامًا.

وتضاعفت الإصابات في مدينة شيان شمال غربي الصين، وهي تعد أحدث بقعة ساخنة للمرض في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، ودخلت اليوم الرابع من الإغلاق، اكتشفت 155 حالة إصابة منقولة محليًا أمس السبت، ارتفاعًا من 75 إصابة في اليوم السابق.

وأدى ذلك إلى رفع العدد اليومي العام للإصابات المحلية بالصين إلى 158، وهو أعلى رقم منذ أن تمكنت الصين من احتواء تفشي المرض على مستوى البلاد في أوائل عام 2020.

وفرضت شيان إجراءات صارمة لكبح تفشي المرض بما يتماشى مع سياسة بيجين التي تقضي بضرورة احتواء أي تفشٍ في أسرع وقت ممكن.

قيود جديدة

وفرضت اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية قيودًا جديدة مرتبطة بكوفيد-19، في محاولة لمكافحة زيادة عدد حالات الاصابة بالفيروس، لكن من غير المرجح أن يناقش السياسيون في إنجلترا فرض المزيد من الإجراءات حتى يوم، غد الإثنين،.

واعتبارًا من اليوم الأحد -اليوم التالي لعيد الميلاد- سيسمح لستة أشخاص فقط في الحد الأقصى بالالتقاء في الحانات ودور السينما والمطاعم في ويلز، وفقا لوكالة (بي إيه ميديا) البريطانية.

كما لن يسمح سوى لما مجموعه 30 شخصًا فقط بالتجمع في المناسبات التي تعقد في أماكن مغلقة بينما سيسمح لـ 50 شخصًا بحضور المناسبات في الأماكن المفتوحة.

وسيفرض الالتزام بالتباعد الإجتماعي لمسافة مترين داخل المنشآت العامة والمكاتب وستغلق النوادي الليلية، وتعتبر القواعد، التي ستسري من الساعة 6 من صباح ،اليوم الأحد، نسخة منقحة من مستوى التنبيه الثاني.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يعلن حتى الأن عن أية قواعد إضافية لإنجلترا (غيتي)

وفي اسكتلندا، سيفرض التباعد الاجتماعي لمسافة متر واحد في المناسبات الكبيرة كما سيقتصر الحضور على 100 شخص في الأماكن المغلقة و 500 شخص في الأماكن المفتوحة.

وستفرض أيرلندا الشمالية أيضًا التباعد الاجتماعي ولن يكون مسموحًا بالمناسبات التي يكون فيها الحضور وقوفًا في الأماكن المغلقة وستغلق النوادي الليلية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يعلن حتى الأن عن أية قواعد إضافية لإنجلترا، لكنه أشار إلى أنه لن يتردد في اتخاذ قرار بعد عيد الميلاد إذا لزم الأمر وسط تزايد حالات الاصابة بالمتحور أوميكرون.

الهند تلقح كل من تجاوز 15 عاما

ومن المقرر أن تقوم الهند بتوسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل كل من تجاوز 15 عامًا، كما سوف يتم توزيع جرعات تعزيزية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وبعض كبار السن، وذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي متحور أوميكرون لاندلاع موجة إصابات.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في خطاب أمس السبت إن تطعيم من يبلغون من العمر 15 إلى 18 عامًا سوف يبدأ في الثالث من يناير/كانون الأول المقبل.

وأضاف أنه سيتم توزيع الجرعات التعزيزية ابتداء من العاشر من يناير المقبل ” كإجراء احترازي” للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالإضافة لمن هم أكثر من 60 عامًا ويعانون من أمراض، وذلك بعد توصية الأطباء.

لم يسبق لمتحور أن أثار الذعر في العالم إلى هذا الحد (غيتي)

وقال مودي ” اليوم تنتشر العدوى في العديد من الدول في العالم بسبب متحور أوميكرون الجديد. وفي الهند أيضًا، تم رصد إصابة الكثيرين بمتحور أوميكرون. أناشد الجميع بعدم الذعر، ولكن الالتزام بالحرص واليقظة”.

وارتفعت حالات الإصابة بمتحور أوميكرون إلى 422 حالة في 17 ولاية هندية حتى اليوم، بحسب بيانات وزارة الصحة، فيما أعلنت عدة ولايات عن خطوات لتقييد التجمعات وإجراءات أخرى للحد من تفشي الفيروس.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم منذ ظهور الوباء تجاوز 279.4 مليون إصابة حتى صباح ،اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.92 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 279 مليونًا و468 ألف حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 396 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و 923 مليون جرعة.