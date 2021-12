“مهندس الفقراء”.. إعادة الحياة إلى قرية المصري حسن فتحي بعد 70 عاما من إنشائها

عادت الحياة من جديد إلى قرية المعماري المصري الراحل حسن فتحي (القرنة الجديدة) في البر الغربي بمحافظة الأقصر بعد 70 عامًا من إنشائها، عبر مشروع ضخم للترميم بين وزارة الثقافة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وأسس المعماري الشهير حسن فتحي (1900-1989) القرية في منتصف القرن العشرين على طراز فريد وبمكونات طبيعية من البيئة المحيطة لاستيعاب المُهجرين من مناطق المقابر الأثرية في البر الغربي.

إلا أن قرية (القرنة الجديدة) في البر الغربي بمحافظة الأقصر، تعرضت بمرور السنين للإهمال وتضررت من بعض أعمال الترميم الخاطئة.

وافتُتحت في مصر، أمس الخميس، المرحلة الأولى من مشروع ترميم ورفع كفاءة مباني القرية، وتشمل منطقة الخان التي تضم عددًا من الورش التقليدية والجامع وقصر الثقافة والمسرح، واستمر العمل فيها نحو 24 شهرًا.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع ترميم مسكن حسن فتحي ودار العُمودية، وإعادة تأهيل الميدان العام ورفع كفاءة الطرق.

وقال رئيس جهاز التنسيق الحضاري محمد أبو سعدة “اليوم نستكمل جزءًا من تاريخ المعماري الذي يُعد صاحبه علامة كبيرة في العمارة التقليدية”.

#HassanFathy, the 1st recipient of the #AKAA Chairman's Award (1980), passed away 32 years ago on November 30. We celebrate the life of the pioneering Egyptian architect by inviting you to visit the Hassan Fathy Collection https://t.co/P1haa9dKxt. @AKDNArchitect @akpiamit @tolerm pic.twitter.com/dmVSHR4pFY

— AKDC@MIT (@AKDCMIT) November 30, 2021