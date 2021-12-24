أردوغان: احتياطي البنك المركزي يتجاوز 115 مليار دولار ولا ديون علينا لصندوق النقد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي يتجاوز 115 مليار دولار أمريكي في الوقت الراهن، معلنًا دخول اقتصاد بلاده “بيئة شديدة الاختلاف” خلال الصيف المقبل.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال اجتماع مع عدد من الاقتصاديين والأكاديميين بمكتب الرئاسة في قصر دولمة بهتشة بمدينة اسطنبول.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/1EFYZrGkwd — AK Parti (@Akparti) December 24, 2021

وأضاف أردوغان “في الوقت الحالي لا يوجد علينا دين لصندوق النقد الدولي، كما لا توجد أي محادثات معه”.

وأوضح أن تركيا كانت مدينة لصندوق النقد الدولي بـ 23.5 مليار دولار عندما تسلّم حزب العدالة والتنمية السلطة (عام 2002) مشيرًا إلى سداد آخر قسط عام 2013 وإغلاق هذا الملف.

من جهة أخرى، حث أردوغان من رفعوا الأسعار إبان ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرًا على خفضها بالوتيرة ذاتها إثر انتعاش الليرة التركية.

وتابع “ننتظر ممن رفعوا الأسعار مع صعود الدولار خفضها بنفس السرعة والنسبة”.

وتعهد أردوغان بمتابعة هذا الموضوع عن كثب نيابة عن الشعب، مشيرًا إلى أن “الذين لم يتمكنوا من تركيع تركيا بأي طريقة وجهوا قوتهم نحو اقتصادها”.

ونوه إلى أن تركيا ستدخل مناخًا اقتصاديًّا شديد الاختلاف خلال أشهر الصيف المقبل، بعد تحقيق التوازن على الصعيد المالي خلال فترة وجيزة.

وجدد أردوغان تأكيده ترك حكومته السياسة الاقتصادية التقليدية القائمة على محاولة كبح التضخم عبر أسعار فائدة مرتفعة، وتأسيس نموذج اقتصادي جديد بالتوجه نحو النمو عبر زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وتحقيق فائض في الحساب الجاري.

والإثنين، أعلن أردوغان إطلاق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة، مما أدى إلى انتعاش العملة المحلية بشكل كبير.

وفي السياق، أشادت تقارير إعلامية بأداء الليرة التركية خلال الأيام الأخيرة، وقالت وكالة رويترز إنها “سجلت أكبر مكاسب أسبوعية على الإطلاق بعد خطة الإنقاذ الحكومية”.

وسبق أن بلغت الليرة أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي، ببلوغها 18.37 مقابل الدولار، بينما بلغت اليوم نحو 11.40 للدولار الواحد.