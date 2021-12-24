شاهد: مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تتجول في شوارع الأردن بحثا عن “أفضل شاورما”

بعد عدد من اللقاءات الرسمية مع مسؤولين حكوميين، ختمت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة (يائيل ليمبرت) زيارتها إلى الأردن بتصريحات عن “الشاورما”.

ونشرت السفارة الأمريكية في عمّان -عبر فيسبوك وتويتر- مقطعًا مصورًا تجرب فيه (يائيل) ما وصفتها بـ”أفضل شاورما في الشرق الأوسط”.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة إنها جاءت إلى الأردن مرات عدة، وكانت زيارتها دائمًا ممتعة، وأضافت “لقد خرجت للتو من بعض الاجتماعات مع مختلف المسؤولين الحكوميين وكانت كلها رائعة، لكنني جائعة جدًّا”.

بعد عدة اجتماعات مثمرة في عمان، قامت يائيل لامبرت مساعد وزير الخارجية بالإنابة برحلة قصيرة خارج جدول زيارتها.#USAinJO pic.twitter.com/sD0xmkhePY — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) December 21, 2021

وتابعت “أسعى للعثور على أفضل شاورما في الشرق الأوسط والمنطقة. سنرى اليوم ما إذا كانت موجودة في عمّان. تابعوا معنا”.

أما المطعم الذي اختارته فهو (ريم) الشهير وسط العاصمة عمّان قرب الدوار الثاني، وأكدت المسؤولة في نهاية المقطع حب الأمريكيين للأردن وللشاورما الأردنية.

ويُعد مطعم (ريم) أحد أقدم محال بيع الشاورما في المملكة، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسياح، لما يقدّمه من مذاق يصفه مرتادوه بأنه “أصيل”.