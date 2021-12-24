فيديو يحبس الأنفاس.. عاملان يوثقان انقطاع حبل رافعة وتعلقهما في الهواء

بثّت حسابات تركية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يحبس الأنفاس لاثنين من عمال البناء تقطعت بهما السبل على علو مرتفع أثناء طلاء جدران، وتعرّضهما للخطر بسبب انقطاع أحد حبال الرافعة التي كانا يقفان عليها.

ووثق المشهد أحد العاملين اللذين كانا يقفان معلقين على حبل واحد من الرافعة (السقالة) على ارتفاع 20 مترًا بواجهة أحد مباني منطقة فنر بمدينة أنطاليا التركية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أيهان يرتورك (28 عامًا) ومحمد سايت يلديجان (35 عامًا) كانا يقومان بطلاء الجزء الخارجي من الطابق السادس لمبنى من 10 طوابق في إحدى مناطق مدينة أنطاليا جنوبي البلاد.

10 katlı bir binanın dış cephesini boyayan 2 inşaat işçisi, halatın kopması sonucu iskelede mahsur kaldı. İşçi yaklaşık 20 metrelik yükseklikteki ölüm kalım mücadelesini cep telefonuyla kaydetti ve kimsenin yardımcı olmamasına ‘yazıklar olsun’ diyerek isyan etti — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) December 23, 2021

غير أن العامليْن تقطعت بهما السبل عندما انقطع حبل إحدى البكرات التي كانت تحمل الرافعة، وأنقذتهما فرقة الإطفاء بعد تعلقهما في الهواء بأحزمة الأمان حتى وصل إليهما رجال الإنقاذ.

وقال أيهان يرتورك لوسائل الإعلام إن صحتهما جيدة، موضحًا “طلبنا المساعدة من المارة مرات عدة لكن لم يلتفت إلينا أحد، ولحسن الحظ جعلنا صوتنا مسموعًا في اللحظة الأخيرة وجاء رجال الإطفاء وأنقذونا”.

وقال محمد سايت يلديجان إنهما مكثا على السقالة لفترة طويلة مضيفًا “أخرجنا الصدقات لأن الله أنقذنا”.