حُقن بمادة مجهولة.. مستوطنون يعتدون على فلسطيني أثناء عودته إلى بيته (فيديو)

أقدمت مجموعة من المستوطنين على حقن مواطن فلسطيني بمادة غريبة بعد الاعتداء عليه بالضرب في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في حين يحاول الأطباء التعرف على طبيعة المادة.

وأصيب محمد صالح حجة (50 عامًا) مساء أمس الخميس بجروح بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس، أثناء عودته إلى منزله في قرية برقة.

مراسلنا: مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على المواطن محمد حجة (50 عامًا) في قرية بُرقة شمال نابلس، وقاموا بحقنه بمادة غريبة والأطباء يحاولون التعرف على المادة التي حقن بها لتقديم العلاج له. pic.twitter.com/fpQKysyCnB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 23, 2021

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المصاب نُقل إلى مستشفى من قبل طاقم تلفزيون فلسطين الذي كان موجودًا لتغطية مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.

ضربوه وحقنوه بإبرة.. فلسطيني يروي تفاصيل اعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه عليه عند مفرق قرية بزاريا شمال غرب نابلس.#فلسطين pic.twitter.com/Zd4w9mZYuw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 23, 2021

ونقلت عن مراسل تلفزيون فلسطين أنه أثناء تغطية المواجهات في قرية بزاريا، سمعوا نداء استغاثة من المواطن حجة وهرعوا إليه وكان المكان خاليًا بعد إعلانه منطقة عسكرية مغلقة من قبل الاحتلال، يحظر الدخول إليها أو الخروج منها.

وقال المراسل “عندما وصلنا وجدناه مقيد اليدين والقدمين وفي وضع صعب للغاية، وآثار الضرب على جسده وغير قادر على الحركة أو الكلام”.

وأضاف المراسل “عندما استعاد وعيه، أخبرنا أن قوات الاحتلال احتجزته أكثر من ساعتين واعتدت عليه بالضرب وقامت بحقنه بمصل في كتفه الأيسر”.

وأوضح المراسل أنهم قاموا بنقله إلى مستشفى حكومي في طولكرم، حيث أخضعه الأطباء للعلاج والتصوير الطبقي، وقالوا إنه في حالة غير مستقرة وغير مدرك لما يدور حوله”.

مجموعة من المستوطنين تقوم بحقن المواطن محمد حجة (50 عامًا) بمادة غريبة عقب الاعتداء عليه بالضرب في قرية بُرقة شمال نابلس، ويحاول الأطباء يحاولون التعرف على طبيعة المادة. pic.twitter.com/hWal1zVTMc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 23, 2021

ويتعرض الفلسطينيون في قرية برقة شمال نابلس لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، تزامنًا مع هجمة للمستوطنين بهدف إعادة بناء بؤرة استيطانية قريبة منها.

وتصدى أهالي القرية، مساء أمس الخميس، لهجوم نفذه مستوطنون على عدد من المنازل بجانب أعتدائهم على مقبرة، بينما وصل عدد الإصابات جراء المواجهات مع قوات الاحتلال إلى 127 حالة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن نحو 100 مستوطن هاجموا منازل تقع على أطراف قرية برقة بمحاذاة مستوطنة (حومش) المخلاة منذ العام 2005، ورشقوا المنازل بالحجارة.

وتصدى الأهالي للمستوطنين وطردوهم من القرية، في وقت نادت مكبرات الصوت بضرورة خروج الأهالي والتصدي لقطعان المستوطنين، وفق ما أكد الناشط ضرار أبو عمر لموقع (القدس دوت كوم).

وأكد أبو عمر أن المستوطنين هاجموا مقبرة برقة التي تقع بين مستوطنة (حومش) والقرية، وانتهكوا حرمة الأموات وحطموا 25 من شواهد القبور.

وتعاملت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني مع 127 إصابة في برقة حتى مساء الخميس، وفق مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل.

وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة صوت، وجرى استهداف سيارة إسعاف لمستشفى النجاح الوطني بقنبلة غاز، وكان بين المصابين صحفي برصاصة مطاطية.