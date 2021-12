“حي على الجهاد”.. نداء من مآذن قرية فلسطينية للتصدي لاقتحام مستوطنين (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمآذن المساجد وهي تردد “حي على الجهاد..الله أكبر” في قرية برقة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكان مئات المستوطنين قد هاجموا القرية، أمس الخميس، بعد مسيرة شارك فيها أكثر من ألف مستوطن انطلقت من مستوطنة “شافي شمرون” باتجاه مستوطنة “حومش” المخلاة.

وعملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حماية مسيرة المستوطنين إلى قرية برقة، وأغلقت مداخلها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات واسعة تخللها إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، بجانب اعتداء على المقابر وتدمير شواهد عدد من القبور فيها، وفق شهود عيان.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد الإصابات إلى 127 جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بعضها بالرصاص المعدني.

ووفق بيان للجمعية، فقد أصيب 42 شخصًا بالرصاص المعدني و83 بالاختناق جراء قنابل الغاز، إضافة إلى إصابتين بحروق.

وأفاد البيان بتقديم الإسعاف لطفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم لمستوطنين على منزل أسرتها، كما استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف مما أدى إلى تضررها.

وكذلك هاجم مستوطنون مشاركون بالمسيرة منزلًا ومغسلة للسيارات على مدخل قرية برقة، مما تسبب بأضرار فيهما، حسب شهود.

وتصدّر وسم “أنقذوا برقة” باللغتين العربية والإنجليزية قائمة الأعلى تداولًا على تويتر، بعد تجدد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهالي قرية برقة في نابلس.

وطالب ناشطون عبر المنصات، بالتصدي لهجمات الاحتلال ومستوطنيه على البلدات الفلسطينية، ومنعهم من العودة إليها، مؤكدين أن المقاومة الشعبية هي الوسيلة الأهم لدرء الاعتداءات.

وعبر وسم (#أنقذوا_برقة) كتبت صبا “يا جماعة في مشروع إبادة جماعية وكلكم ساكتين! ألف مستوطن على مدخل القرية وأكثر من 100 إصابة. اعتداءات واقتحامات للبيوت، الاحتلال على وشك تنفيذ مجزرة ولا أحد يتكلم عن الموضوع”!

ودونت هنا نشوان “مجزرة صبرا وشاتيلا على وشك أن تتكرر والكل ساكت. تكتم إعلامي رهيب والجيش يغطي اعتداءات المستوطنين. أهل برقة ليسوا بخير”.

There is now an attack by armed settlers on the people of the village of Burqa, spread the crime that is happening everywhere you can !!! #save_burqa #انقذوا_برقة pic.twitter.com/RAGY25Uk22

وغردت رشا “رجعنا لوقت نكبة 1948عصابات مسلحة تهاجم قرى أهلها عزل. لم نر كيف تهجر جدودنا ولكن نرى حالنا اليوم ونعرف أن النكبة مستمرة”.

وكتب ياسين “برقة تستغيث يا أمّة الله! هل من مجيب؟ المستوطنون لا يردعهم أي شيء ولا يشعرون ببرد ولا مطر ولا أي شيء! مع إنهم أجبن خلق ربنا. نحن نعيش حرب إبادة جماعية، وما يجري على فرد يجري على الكل، وهذا حال كل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في عذاب وظلم، وينكم يا عرب”!

Burqa is one of the villages of Nablus, with a population of about 4,500 people The residents of Burqa village are subjected to incursions by settlers,the occupation forces provide protection to the settlers to carry out their attacks.#SaveBurqa #أنقذوا_برقة pic.twitter.com/p8bgnn7zXw

— fadel 𓂆 (@fadelmoghrabi) December 23, 2021