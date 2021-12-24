طالبان تفصل نحو ألفَي عضو من الحركة.. ما الأسباب؟

أعلنت طالبان، الجمعة، فصل ألف و895 عضوًا حتى اليوم، بسبب إساءة استخدام اسم الحركة وصلاحياته.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة (إنام الله سامانغاني) عبر حسابه على تويتر.

وأشار سامانغاني إلى وجود مسؤولين بالحركة في بعض الولايات من بين الذين تم فصلهم، مؤكدًا توقيف عدد منهم، واستمرار التحقيق مع آخرين.

وشكلت حركة طالبان الأفغانية لجنة من أجل تطهير صفوفها عقب تشكيل الحكومة، مهمتها طرد الأفراد الذين يسيئون استخدام سلطاتهم ومعاقبتهم.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت الحركة على أفغانستان بالكامل، خلال مرحلة أخيرة لانسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

كما تمكنت طالبان من السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل ومطار المدينة العسكري، بعد فرار قوات الأمن ومغادرة الرئيس أشرف غني.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بما سمته “سلوكيات الحركة وخاصة احترام حقوق الإنسان وعدم السماح لإرهابيين بالعمل في البلاد”.