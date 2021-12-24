المطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي: لم أقل إن الفن حرام وأتمنى تلاوة القرآن (فيديو)

أثار المطرب الأردني أدهم نابلسي جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بشأن ما جرى تداوله عن قوله في فيديو اعتزاله إن “الفن لا يرضي الله”.

وفي لقاء مع برنامج “هاشتاج” على قناة الجزيرة مباشر، قال نابلسي إنه قرر اعتزال الغناء منذ 6 أشهر بينه وبين نفسه وعائلته والمقربين منه، لكنه شعر مؤخرًا أن من واجبه إعلان هذا القرار لجمهوره الذي ينتظر منه الجديد.

وأضاف “وصلتني ردود فعل طيبة جدًّا، وأشكر كل من دعمني وساندني في قراري”.

وتابع “لم أقل عبارة إن الفن حرام، ومن قال ذلك لم يفهم ما قلته، وأنا لست مفتيًا ولا شيخًا لأحكم على هذا الأمر”.

"لم أقل إن الفن حرام.. وأتمنى التوجه لتلاوة القرآن".. لقاء خاص مع الفنان الأردني #أدهم_نابلسي بعد إعلانه اعتزال الغناء@AdhamNabulsi pic.twitter.com/fa4YJaOTsE — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 22, 2021

وأوضح نابلسي “كنت أتحدث عن نفسي وعن تجربتي فقط، ولم أقل كلمة الفن التي ربما تعني الإتقان في العمل، وأنا ما اعتزلت الفن بهذا المعنى”.

واستطرد “أحترم كل شخص قال رأيه، وأنا في النهاية كنت أتحدث عن رأيي الشخصي وأحكم على تجربتي وحياتي والأمور التي مررت بها، ولم أذكر أي شخص آخر”.

وبشأن مشروعاته المستقبلية بعد اعتزاله الغناء، قال “جزء مني مشتاق لأن أعيش حياة طبيعية وأخرج لأرى الناس ولا أظل بالبيت، وأتمنى أن استغل نعمة الصوت الجميل في تلاوة القرآن”.

وأعلن النابلسي اعتزاله الغناء لأن هدفه فيه “لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين”.

وقال في مقطع مصور نشره على فيسبوك إن الهدف من الحياة هو “إرضاء رب العالمين” ولذلك يجب على الإنسان أن يختار هدفًا مهنيًّا له يتماشى مع هذه الغاية.

أدهم نابلسي – إعلان إلاعتزال pic.twitter.com/Qgrc9N5zjk — Adham Nabulsi (@AdhamNabulsi) December 20, 2021

وكشف المطرب الأردني عن اعتزاله بشكل نهائي، طالبًا من جمهوره دعمه في خطوته الجديدة التي لم يفصح عنها.

وظهر أدهم نابلسي للمرة الأولى في برنامج اكتشاف المواهب (إكس فاكتور) عام 2013 ثم أصبح من أبرز المطربين الشباب على الساحة العربية خلال السنوات الماضية.