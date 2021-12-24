استشهاد مسنة فلسطينية دهسها مستوطن وسط الضفة (فيديو)

استشهدت امرأة فلسطينية، اليوم الجمعة، بعد أن دهسها مستوطن إسرائيلي عند مدخل بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عامًا) استشهدت بعد أن دهسها مستوطن أثناء وجودها عند مدخل بلدة سنجل، قبل فراره من المكان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “فلسطينية أصيبت بجروح أدت إلى وفاتها في حادث دهس على الطريق بين مستوطنتي (عوفرا) و(شيلو) وسط الضفة”.

وأفادت وكالة الأناضول أن مستوطنًا إسرائيليًّا دهس امرأة فلسطينية قرب مدينة رام الله وفرّ من المكان قبل أن تحضر سيارة إسعاف وتنقلها وهي بحالة حرجة.

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة اعتداءات واسعة من مستوطنين على مواطنين فلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.

وتركزت اعتداءات المستوطنين على قرية (برقة) شمال مدينة نابلس، حيث هاجموا منازل فلسطينيين وحطموا شواهد قبور وقطعوا أشجارًا بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.

وكان مستوطن قد دهس طفلتين عام 2014 في المنطقة ذاتها، مما أدى إلى استشهاد إحداهما (إيناس شوكت دار خليل) وإصابة الأخرى (تولين عصفور) بجروح تسببت في إعاقة دائمة لها.