“أشد عدوى وأقل خطورة”.. هل بدأت خصائص أوميكرون تتكشّف؟

بعد شهر على رصده في جنوب أفريقيا، ثمة فهم أفضل للمتحور أوميكرون أصبح يتشكل، فهو أشد عدوى لكنه أقل خطورة من المتحورات الأخرى رغم استمرار عدم القدرة على كشف المدى الذي سيغيّر عبره وجه جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، فهناك بصيص أمل قبل أعياد نهاية السنة إذ أظهرت دراسات أولية من جنوب أفريقيا واسكتلندا وإنجلترا أن أوميكرون قد تتسبب في عدد أقل من حالات دخول المستشفى من المتحور دلتا.

وبحسب ما ذكرت وكالة الصحة البريطانية، فإن المرضى المصابين بالمتحور الجديد لديهم فرص تفادي دخول المستشفى بنسبة تصل إلى نحو 70%.

مقارنة بالمتحور دلتا، “ينتشر أوميكرون بسرعة أعلى لكن خطورته أقل، لكننا ما زلنا نجهل لأي درجة” كما قال جان فرنسوا دلفريسي رئيس المجلس العلمي الذي يرفع التوصيات إلى الحكومة الفرنسية، أمس الخميس.

وينتشر المتحور الجديد بشكل كبير في عدد من البلدان وتتضاعف الحالات كل يومين أو ثلاثة أيام، وهي ظاهرة غير مسبوقة مع المتحورات الأخرى.

Researchers looking at real-world coronavirus cases in Britain reporte that the omicron variant of the coronavirus appears to be less severe than the once-dominant delta strain.Early evidence from Scotland and England suggests that omicron is sending less people to hospital. #TRL pic.twitter.com/pxEMRTXGFd

