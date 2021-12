فرنسا تفتح أرشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر.. ماذا يعني ذلك؟

فتحت فرنسا اليوم الخميس، أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار، وفق ما ذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية.

ويسمح مرسوم وزارة الثقافة بالاطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954 و31 ديسمبر/كانون الأول عام 1966”.

Algerian War: France today opened its archives relating to judicial affairs and police investigations. https://t.co/VH5tAOow1n — Tweet Translator (@TweetTranslat10) December 23, 2021

ويشمل ذلك الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم والوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية.

وتشمل الوثائق، تلك الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة.

كما تشمل، دائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة لمحفوظات بوزارة أوربا والشؤون الخارجية، في حين لم يكن يسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لـ 75 عامًا إلا بإذن.

France has opened its judicial and police archives relating to court cases and investigations into Algeria's war against French colonisation – 15 years earlier than planned. https://t.co/dunjokMFlt — RFI English (@RFI_En) December 23, 2021

وسهّلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الأرشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد، منها الحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.

ووعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962.

وأقر ماكرون في 13 سبتمبر/أيلول عام 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات (موريس أودان) في الجزائر عام 1957، ووعد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحًا.

وفي 9 مارس/آذار العام الجاري 2021، أعلن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عامًا، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.

France announced on Friday that it will soon open to the public the most highly classified parts of its national archives about the Algerian war of independence, shedding light on some of the darkest chapters in France's 20th century history. https://t.co/RrArqmtXrj — Reuters Africa (@ReutersAfrica) December 11, 2021

العلاقات الفرنسية الجزائرية

وشهدت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس، منذ فترة، توترًا تصاعد بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة (لوموند) الفرنسية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضب الجزائريين.

وقال ماكرون في تلك التصريحات إن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على “ريع للذاكرة” كرسه النظام السياسي العسكري، وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا فرنسا في أبريل/نيسان الماضي، لإعادة أرشيف يرجع للحقبة العثمانية هربته من البلاد خلال فترة استعمارها (1830-1962).

The French government has announced its intention to make public classified archives on the Algerian war of independence (1954-62) in order to "look the historical truth in the face" and combat "falsifiers of history". #history #france #algeriahttps://t.co/FIGVC4THG9 pic.twitter.com/ucYJzUKZge — Alpha History (@alphahistory) December 13, 2021

وقال تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية، آنذاك إن الأرشيف جزء لا يتجزأ من ذاكرتنا، ويجب على فرنسا إعادة ما هربته من الأرشيف العثماني الذي وجدته بالجزائر.

وقال في مقابلة متلفزة إن الذاكرة الوطنية “أمر لن يتم التنازل عنه، ولن تتم المتاجرة به أبدًا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا” مؤكدًا أن مسألة فتح الأرشيف “جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية”.

وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن الاستعمار الفرنسي رحَّل من الجزائر مئات الآلاف من الوثائق، منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518-1830) وأعلنت الحكومة الجزائرية في عام 2017، أن فرنسا ما تزال تحتجز 98% من أرشيف البلاد المهرب.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا دائمًا، بسبب الحقبة الاستعمارية، إذ تطالب الجزائر باعتذار رسمي عن جرائم الاستعمار وحل ملفات مرتبطة به مثل الأرشيف وتعويض ضحايا تجارب نووية في الصحراء، في وقت تدعو باريس إلى طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل‎.