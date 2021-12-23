وفاة لاعب كرة قدم عماني قبل لحظات من بدء المباراة (فيديو)

توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكشفت تقارير إعلامية عمانية أن مخلد الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه ما أدى إلى وفاته.

ومخلد الرقادي توفي عن عمر ناهز 29 عامًا وكان مدافعًا لناديي مسقط وفنجاء كما كان أحد أعضاء المنتخب الوطني العماني.

وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط أثناء عملية الإحماء قبيل انطلاق مباراته أمام نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم

تقارير إعلامية عمانية ذكرت أن #مخلد_الرقادي تعرض إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه ما أدى إلى وفاته#مسقط pic.twitter.com/pb30a0zwX5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 23, 2021

وفي مقطع فيديو من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، اندهش المذيع من عدم بدء المباراة في موعدها ليتبين لاحقًا أن هناك حالة وفاة في الملعب ويعلن تأجيل مباراة الفريقين.

وسارع الجهاز الطبي بنقل اللاعب مخلد الرقادي إلى المستشفى فور سقوطه أثناء عملية الإحماء لكنه توفي في المستشفى الذي نقل إليه وتم إعلان وفاته بشكل رسمي.

وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم. #العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 22, 2021

وأصدر الاتحاد العماني لكرة القدم بيانًا عقب وفاة اللاعب قال فيه “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم وكافة موظفي الاتحاد بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة -ومجلس إدارة نادي مسقط- وكافة منسوبي الوسط الرياضي في وفاة المغفور له بإذن الله – اللاعب مخلد بن حمد الرقادي”.