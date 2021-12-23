الشوكولاتة الداكنة تمنحك السعادة.. فما هي الكمية المناسبة؟ (فيديو)

ناقش برنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر، ما لاحظه باحثون في كوريا الجنوبية خلال إحدى الدراسات أن كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة قادرة على تحسين المزاج بشكل ملحوظ.

وقد يبحث الكثير منّا عن قطعة من الشوكولاتة عند الشعور بالإحباط، ولكن وفقًا للدراسة، يمكن لبضعة مربعات من الشوكولاتة الداكنة أن تحسّن المزاج.

وكشفت الدراسة الحديثة أن تناول 10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة يوميًا تجعل الإنسان أكثر سعادة، ومنتجات الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو تكون أفضل لأنها تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون والمواد المضافة.

تناول الشوكولاتة الداكنة مفيد للصحة (غيتي)

أكثر سعادة

وتوصلت الدراسة إلى أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون يوميا 10 غرامات من الشوكولاتة الداكنة كانوا أكثر سعادة، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين لا يتناولونها على الإطلاق.

ووجد الباحثون أن البالغين الأصحاء الذين تناولوا ما مجموعه 30 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85% يوميًا كانوا أكثر سعادة، مقارنة بالبالغين الأصحاء الذين تناولوا الشوكولاتة بكمية أقل من الكاكاو، أو من دون شوكولاتة على الإطلاق.

ووفقًا لتحليل عينات فضلات المشاركين في الدراسة، يعتقد أن التحسن في الحالة المزاجية كان مرتبطًا بالتغيرات الميكروبية في الأمعاء بعد تناول الشوكولاتة.

وقد أظهرت الدراسات أن انخفاض التنوع البكتيري يزيد من القابلية للإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض التهاب الأمعاء، واضطراب الاكتئاب الشديد والقلق.

تناول الشوكولاتة قد يحسن المزاج(غيتي)

الشكولاتة الداكنة فقط

وينصح خبراء التغذية والصحة بتناول الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة مهمة من الكاكاو الغني بالألياف والحديد، وعدد من المعادن المفيدة للجسم.

والكاكاو المستخدم في إنتاج الشوكولاتة، غني بالألياف والحديد والمواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات كيميائية قوية توجد في النباتات المعروفة بدعمها للجهاز المناعي، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض عديدة.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكاكاو الغني بالألياف والحديد(غيتي)

وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة لا تنطبق على تناول شوكولاتة الحليب الشهيرة الموجودة في المتاجر، والتي ينبغي تناولها باعتدال.

وأكد القائمون على الدراسة التي تم نشرها في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، أنها الأولى من نوعها التي تقدم دليلًا على أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة في الحياة اليومية يؤثر في الحالات الفسيولوجية والنفسية.