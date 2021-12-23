أوميكرون.. إصابات قياسية في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا تعتزم إقرار الجرعة الرابعة

قبل يومين من عيد الميلاد، شهدت العديد من دول أوربا حالة غير مسبوقة من التفشي الواسع والسريع لمتحور أوميكرون الشديد العدوى، حيث سجلت بريطانيا 119789 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الخميس، في زيادة يومية قياسية، مقارنة مع 106122 أمس.

وأوضحت بيانات حكومية أن عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بلغ 147 حالة مقابل 140 حالة سجلت أمس.

وتحاول البلاد وهي من بين الدول الأكثر تضررا في العالم (أكثر من 147,500 وفاة) تسريع حملة التلقيح.

وعلى صعيد آخر، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد ومباراة ولفرهامبتون واندرارز مع واتفورد المقررتين في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقي واتفورد وليدز.

فرنسا

ومع وصول المتحور أوميكرون، سجلت فرنسا 84,272 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأربعاء.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسيين إلى “الاعتناء ببعضهم بعضا” خصوصا عبر الخضوع لفحوص كوفيد قبل الاجتماع مع أحبائهم خلال احتفالات نهاية العام.

ومع توالي ارتفاع عدد الإصابات عاد جدل الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا كوفيد- 19 إلى الواجهة في البلاد، مع احتمال لجوء السلطات إليها.

وقدر وزير الصحة أوليفييه فيران أنه “من المحتمل جدا أن نتجاوز عتبة 100 ألف إصابة يوميا بحلول نهاية الشهر” ولذلك لا تستبعد اللجوء لإقرار جرعة رابعة تكون ضرورية من أجل المصادقة على جواز التلقيح.

قلق أوربي حقيقي

وقال الدكتور هانز كلوغه المدير الإقليمي لأوربا في منظمة الصحة العالمية “أصبح متحور أوميكرون مهيمنا في العديد من البلدان الأوربية بما فيها المملكة المتحدة والدنمارك والبرتغال حيث تتضاعف الأعداد ما أدى إلى معدلات انتقال غير مسبوقة”.

وأظهرت دراسات أولية من جنوب إفريقيا وأسكتلندا وإنجلترا في الأيام الأخيرة أن متحورأوميكرون أقل خطورة ولا يسبب حالات شديدة من المرض تستدعي دخول المستشفى مقارنة بالمتحورة دلتا.

لكن الخبراء الأوربيون حذروا من أنه رغم أن متحور أوميكرون أقل خطورة فهو أشد عدوى. لذلك قد تكون العواقب وخيمة على الصعيد الجماعي.

لم يسبق لمتحور أن أثار الذعر في العالم إلى هذا الحد (غيتي)

ألمانيا

وفي ألمانيا أكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية حدوث أول وفاة في البلاد نتيجة للإصابة بسلالة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا، اليوم الخميس. وقال المعهد إن المتوفى عمره بين 60 و79 عاما.

كما سُجلت 810 إصابات بالمتحور ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور سريع الانتشار إلى 3198 حالة.

واضطرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا لإلغاء العديد من الرحلات العابرة للقارات خصوصا إلى أمريكا الشمالية بسبب إصابة عدد كبير من الطيارين بالوباء.

إسبانيا

وسجّلت إسبانيا هي الأخرى حصيلة يومية قياسية من الإصابات بلغت أكثر من 60 ألفا، الأربعاء.

وفي مواجهة هذا التفشي، أعادت الحكومة إلزامية وضع الكمامات في الخارج بدءا من عيد الميلاد. كما سمح القضاء الإسباني، الخميس، بفرض حظر تجول ليلي في معظم أنحاء إقليم كاتالونيا.

وتعد إسبانيا إحدى الدول التي سجلت أعلى معدلات تلقيح في العالم، ومع ذلك شهدت رقمًا قياسيًا جديدًا من الإصابات بالمتحور.

إيطاليا

وتستعد إيطاليا، اليوم الخميس، لاعتماد تدابير وقيود جديدة في مواجهة ازدياد عدد الحالات بسبب متحور أوميكرون، بما في ذلك الالتزام بوضع الكمامة في الخارج أو أخذ الجرعة المعززة بعد أربعة أشهر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء ماريو دراغي خلال اجتماع للحكومة أن جميع الإجراءات الوقائية المختلفة مطروحة على الطاولة.

ومن المتوقع خفض مدة الشهادة الصحية من 9 إلى 6 أشهر اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2022 وخفض فترة تلقي الجرعة المعززة.

اليونان

من جانبها، أعلنت اليونان، الخميس، أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في الداخل والخارج خلال موسم الأعياد، في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

وفي السويد، دخلت تدابير احترازية جديدة حيز التنفيذ، اليوم الخميس، مع فرض العمل عن بعد وإبراز شهادة تلقيح للمشاركة في الأحداث العامة التي تجمع أكثر من 500 شخص.

صورة رقمية للمتحور أوميكرون محاطة بالفيروسات على خلفية أرجوانية (غيتي)

تركيا

وفي تركيا، قالت وكالة الأناضول إن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أصيب بفيروس كورونا.

وقال مكتب نائب الرئيس في بيان، الخميس، إن نتيجة اختبار كورونا لأوقطاي إيجابية، ما يعني إصابته بالفيروس وسيخضع للعزل الصحي الإلزامي.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

وأوربا هي المنطقة التي تسجل حاليا أكبر عدد من الإصابات في العالم بلغت 2,870,947 حالة خلال الأيام السبعة الأخيرة (60% من الحصيلة العالمية الإجمالية)، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (1,108,580 إصابة، 23%).