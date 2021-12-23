أمريكي يسرق جسرا للمشاة طوله 18 مترا.. كيف فعل ذلك؟ (صور)

لما يقرب من عشرين عامًا من الزمن، بقي جسر للمشاة يبلغ طوله 58 قدمًا (17.7 مترًا) وعرضه 10 أقدام (3 أمتار) وارتفاعه 6 أقدام (نحو مترين)، قابعًا في حقل مهجور في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية، وقالت الشرطة إنه أزيل من حديقة قريبة في إطار مشروع لترميمها.

ولكن في أوائل الشهر الماضي، لاحظ أحد المارة أن هناك شيئًا ما خاطئًا في هيكل الجسر، وقالت الشرطة إنه تم تنظيف النباتات حول الجسر وفُقدت الألواح من على سطحه، وبعد أسبوع اختفى هيكل الجسر بالكامل، بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.

ويوم الجمعة الماضي ألقت الشرطة القبض على شخص يدعى ديفيد براملي (63 عامًا) قالت إنه اللص، وأعلنت السلطات يوم الإثنين توجيه تهمة السرقة له.

وحتى حوالي عام 2003 أو 2004، كان جسر أكرون يقع في حديقة ميدلبري ران، وهو ممر على طول نهر (ليتل كوياهوغا)، وفقًا لمجلة (أكرون بيكون).

وقالت الشرطة إنه تمت إزالته لمشروع استعادة الأراضي الرطبة ونقله إلى حقل على الجانب الآخر من النهر، وذكرت صحيفة (بيكون جورنال) أنه كانت هناك خطط لإعادة استخدام الجسر في مشروع لإيواء السيدات.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبلغت شرطة أكرون الجمهور عن الجسر المفقود في منشور على فيسبوك يدعو إلى تقديم “أي معلومات أو معرفة بمكان وجوده”.

وعلى مدى الأسابيع القليلة التالية ، تلقى المحققون “عدة نصائح وطوروا معلومات إضافية مهمة للقضية” ، حسبما ذكرت الشرطة يوم الإثنين على فيسبوك، وذكروا أن التحقيق قادهم إلى براملي.

وفتشت شرطة أكرون، الجمعة، عقارًا في مقاطعة مجاورة، وقالت السلطات إنها سرعان ما عثرت على الجسر الذي تم تفكيكه جزئيًا.

وبحسب بيان الشرطة فإن براملي دفع لشركة محلية للشاحنات مقابل خدمة رافعة استخدمها في وقت لاحق لوضع الجسر داخل السيارة التي نقلته إلى مقاطعة مداينا المجاورة.

وقالت الشرطة إن الجسر سيعود إلى أكرون في الأيام القليلة المقبلة بينما لم تذكر سبب الاستيلاء على الجسر.

وبحسب وكالة (أسوشيتد برس) ليست هذه أول سرقة لجسر في الولايات المتحدة، ففي عام 2011 ، ألقت الشرطة في غرب بنسلفانيا القبض على شقيقين واتهمتهما بسرقة جسر طوله 50 قدمًا (15 مترًا) وعرضه 20 قدمًا (6 أمتار)، قالت السلطات حينذاك إن الشقيقين باعا 31 ألف رطل من قطع الجسر وكسبا أكثر من 5 آلاف دولار.

وفي مارس /آذار الماضي، ألقت الشرطة القبض على رجل من مدينة بوربانك بولاية واشنطن واتهمته بسرقة زلاجة تزن 400 رطل من ملعب، وقالت الشرطة إن الرجل قطع الجزء العلوي منها وقام بطلائه باللون الأزرق وثبتها في سرير ابنه ذي الدورين، واعترف بذنبه في سبتمبر/أيلول.