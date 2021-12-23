طرد المهاجرين وإلغاء المساعدات الاجتماعية.. إريك زمور يطرح برنامجه الرئاسي

نشر الكاتب اليميني المتطرف إٍريك زمور برنامجه السياسي الذي سيخوض به سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة المقررة في أبريل/نيسان 2022.

وحمل البرنامج عدة أهداف أبرزها الحد من سياسية الهجرة إلى فرنسا ووقف المساعدات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين.

وكما كان متوقعا، تضمن البرنامج خططا من أجل طرد نهائي لجميع المهاجرين غير النظامين من فرنسا، خصوصا المتورطين في قضايا الجنح وغيرها، بالإضافة إلى نزع الجنسية من الأجانب الذين يعاودون ارتكاب الجرائم.

Répondre au grand remplacement et au grand déclassement : nous pouvons le faire. Voici les principales mesures que je prendrai contre l'immigration, pour la justice, le pouvoir d'achat et la compétitivité de nos entreprises. ➡️ https://t.co/Sh2Y4RjXMe#ProgrammeZemmour pic.twitter.com/jdmfvqGdh9 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 22, 2021

وكان زمور قد تعهد، الأسبوع الماضي، أمام أنصاره بالمضي نحو “استرداد” فرنسا ودعاهم إلى “تغيير مجرى التاريخ”، وذلك خلال أول تجمّع له في منطقة باريس أمام حشد متحمس.

ورفض زمور أمام أنصاره توصيفه بـ”اليميني المتطرف”، ووعد بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر واللجوء إلى طرد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوربيين، وهي تعهدات ألهبت حماسة الجمهور الحاضر.

إلى ذلك، دعا زمور المسلمين إلى “الاندماج”، وتعهد أن يطرح كل هذه التدابير على “الشعب الفرنسي” للاستفتاء، وقال “بقاؤنا لا يخضع لحسن نية القضاة الأوربيين”.

وتجمع الأوساط السياسية الفرنسية أن طروحات زمور حول الهجرة هي أكثر ما يجذب أنصاره سيما أنه وعد في برنامجه السياسي بإلغاء المساعدات الاجتماعية بحق الأجانب، وتقييد حق اللجوء وإنهاء لم شمل الأسرة، وتشديد عملية اختيار الطلاب الأجانب.

وقد تفاعل أنصار إيريك زمور مع برنامجه السياسي واعتبروه إجابة قوية لكل من شكك في قدرته على الترشح للانتخابات الرئاسية وامتلاكه برنامجا سياسيا واضحا ومحدد المعالم، فيما أشار أصحاب بعض التغريدات إلى أن زمور بما جاء في برنامجه سيحدث ثورة على حد تعبيرهم إذا تم تطبيق هذا البرنامج.

A tous ceux qui disent depuis des mois que Zemmour n’a pas de programme, je vous invite à lire les de premiers piliers du #ProgrammeZemmour 😚 — Margaux Taillefer (@margauxtaillef2) December 22, 2021

C'est la première fois que les premières mesures d'un programme sont dévoilées sous ce format : des visuels précis et simples à partager sur tous les réseaux.#ProgrammeZemmour — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) December 22, 2021

بالمقابل، انتقد خصوم زمور برنامجه السياسي واعتبروه خارج السياق الفرنسي لأنه “يقوم على منظور عنصري ويتوسل بأدوات فاشيىة” من أجل ترهيب الناس، في حين أكد البعض أن البرنامج يقدم تأكيد آخر على عنصرية صاحب كتاب “الانتحار” مطالبين بوقف “الانتهازية السياسية والقبول بالتعددية الفرنسية” .

Comment peut-on défendre une «France 100% Française Catholique comme au XVe siècle» avec une télévision coréenne, une voiture allemande, des meubles suédois tout en buvant du café brésilien et savourant des tomates marocaines STOP À L’HYPOCRISIE VIVE LA DIVERSITÉ ET LA FRANCE.🔴 https://t.co/9NMhYqmmNN — D.Wolf (@Bouclette92_6) December 22, 2021

Il faudrait que la racaille soit "multirécidiviste" pour qu'elle soit déchue de la nationalité française et expulsée. C'est INSUFFISANT ! Le voleur, le provocateur, l'agresseur doit être rémigré dès le premier délit ! #ProgrammeZemmour #justice #rémigration #Zemmour2022 #MLP2022 https://t.co/2ec9Th0fyw — Mac Guffin (@Guffin_Mac) December 22, 2021

Le racisme est la pire plaie de l'humanité. Il triomphe quand on laisse le fascisme prendre le pouvoir.

Lucie Aubrac. #StopExtremeDroite #NeRienLaisserPasser #racisme https://t.co/RZsJt363o0 — sara_lili (@LiliPerles) December 22, 2021

وزمور معروف في الأوساط الفرنسية بخطابه العدائي ضد كل ما هو غير فرنسي، اختار لحملته شعار “المستحيل ليس فرنسيا”، وهي عبارة منسوبة إلى نابليون، وأطلق حزبه رسميا الأسبوع الماضي وسماه “الاسترداد”.

وتداولت وسائل إعلام فرنسية، الأسبوع الماضي، فيديو صادماً نشره اثنان من أنصار زمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرا فيه وهما يحملان أسلحة ويتدربان على تصويب السلاح، كما تحدثا في الفيديو عن استهداف الرئيس إيمانويل ماكرون والمغاربة والجزائريين والمنتخبين اليساريين راكيل غاريدو وأليكسيس كوربيير.