بعد حملة ضغط عربية.. “سيري” تعترف لأول مرة بتوقيت مدن فلسطين (فيديو)

رصدت الصحفية ومدونة الفيديو مايا نورا في مقطع جديد لها أن (سيري Siri) -المساعدة الشخصية في هواتف أبل- صارت على دراية بالتوقيت الزمني لمدن فلسطين المحتلة.

وكان ناشطون فلسطينيون وعرب قد بثوا العديد من المقاطع التي وثقت عدم معرفة (سيري) التوقيت في مدن فلسطين معترفة فقط بالتوقيت في إسرائيل قبل أن يتغير الوضع مؤخرًا كما رصدت مايا نورا في مقطعها.

ولدى سؤال مايا لسيري عن الوقت في فلسطين قال “في رام الله الوقت الآن هو 12:27 مساءً”، كما تعرّف أيضًا على الوقت في بيت لحم والقدس الشرقية وغزة.

وفي لقاء لها ببرنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر قالت مايا “أنا أحمّل مقاطع فيديو عبر (تيك توك) عن الثقافة العربية، وفخورة جدًا أننا نجحنا في هذا التغيير بمجتمع الإنترنت”.

وأضافت “ثقافة الإنترنت هي أجدد ثقافة وأوسعها انتشارًا، إذ يمكنك أن تسجل فيديو واحد يذهب للكرة الأرضية كلها، ونحن فخورون جدًا أننا استطعنا تغيير هذا الأمر، لكن سيري ما زالت تجهل أن تلك المدن في فلسطين ويمكننا الآن أن نعمل على تغيير ذلك”.

وقبل ذلك لم تكن تعرف سيري الوقت في رام الله وغزة ونابلس وتقول “لا أعرف الوقت هناك آسفة لذلك” وهو ما رصده العديد من المدونين لسنوات.