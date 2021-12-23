الرئيس الروسي: لا صلة بين إهانة النبي محمد وحرية الإبداع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه لا يمكن تبرير إهانة مشاعر المؤمنين بـ”حرية الإبداع”، مؤكدا أن الإساءة إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ونشر صور النازيين على المواقع الإلكترونية “ليست حرية تعبير”.

وفي رده على سؤال عن “الخط الذي يفصل بين إهانة مشاعر أحد وحق الفنان في التعبير”، قال بوتين مستنكرا “هل هناك أي علاقة بين وضع صورة للزعيم النازي أدولف هتلر في موقع (الفوج الخالد) المكرس للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية وحرية الإبداع؟”.

والفوج الخالد هو اسم مسيرة تقام سنويًّا في عيد النصر على النازية في روسيا وعدد من البلدان الأخرى.

وقال الرئيس الروسي، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية بينها موقع (روسيا اليوم) “يجب علينا توفير الحرية بشكل عام، لأن مستقبلا محزنا ومملا ينتظرنا دونها، لكن يجب الإدراك أن هذه الحرية تتناقض مع أهدافنا عندما تعبث بحرية شخص آخر”.

وتابع متسائلا “هل تمثل إهانة النبي محمد حرية الإبداع؟ لا أعتقد بذلك. وتستدعي مثل هذه الأمور ظواهر أخرى أكثر تشددا”.

وشهدت فرنسا خلال العام الماضي، نشر رسوم مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون شدد فيها على عدم تخليه عن ذلك.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

وإضافة إلى الرسوم المسيئة، شهدت فرنسا جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين.