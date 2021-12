نتائج بحثية مبشرة بشأن أوميكرون.. ومنظمة الصحة: الجرعات المعززة لا تكفي لتجاوز الوباء

مع استمرار زيادة الإصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) عمدت دول إلى تشديد القيود لمنع الانتشار في وقت حذرت منظمة الصحة من “وهم شائع أن إعطاء الجرعات المعززة سيكون كافيًا لتجاوز الوباء”، في حين جاءت دراستان تمثلان أملًا بشأن أعراض السلالة الجديدة.

وقال مدير المنظمة الدولية خلال مؤتمر صحفي وقبل بضعة أيام من عيد الميلاد “لا يمكن لأي بلد أن يتجاوز الوباء بجرعات معززة، الجرعات ليست ضوءًا أخضر للاحتفال بالانتصار على الوباء”.

ويتفشى المتحور الشديد العدوى بسرعة فائقة في أوربا حيث أعادت إسبانيا فرض إلزامية وضع الكمامات في الأماكن غير المغلقة وأعلنت بريطانيا تسجيل أكثر من 106 آلاف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في حصيلة قياسية.

وحذرت الحكومة الفرنسية من أن المتحور يتفشى بسرعة كبيرة وأنه قد يصبح المهيمن في البلاد ودعت إلى تعزيز العمل من المنزل، في حين تستعد فنلندا للاقتداء بفرنسا على غرار دول أوربية من بينها بلجيكا والدنمارك والنمسا واليونان وإسبانيا والبرتغال.

وفي أستراليا -التي قال رئيس الوزراء إنه يفضل التعايش مع الفيروس ولا يفضل سياسة الإغلاق- أعادت الولايتان الأكثر سكانا فرض القيود اليوم الخميس مع تسجيل إصابات يومية في أعلى مستوى على الإطلاق وسط تفش المتحور الجديد.

وقالت ولاية نيو ساوث ويلز، حيث يعيش ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، إنها فرضت مجددا وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة بينما أمرت الأماكن التي تستقبل زبائن بالحد من عدد الزوار.

وأعادت ولاية فيكتوريا، التي يقطنها عدد مماثل تقريبا لسكان نيو ساوث ويلز، أيضا فرض وضع الكمامات وعزت ذلك إلى الحاجة لتخفيف الضغط عن النظام الصحي.

والتغييرات التي تأتي قبل يومين من عيد الميلاد تمثل تعثرًا لخطط البلاد الرامية لإعادة الفتح بشكل دائم بعد إغلاقات متقطعة على مدار عامين في ظل تفشي المتحور الجديد بالمجتمع بالرغم من معدل تطعيم بجرعتي لقاح يتجاوز 90%.

وظل معدل الوفيات ودخول المرضى إلى المستشفيات منخفضا لكن السلطات قالت إن ارتفاع الإصابات يشكل خطرًا على العاملين بالرعاية الصحية.

وسجلت البلاد أكثر من 8200 إصابة جديدة بالفيروس، في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، بعد الذروة السابقة البالغة 5600 المسجلة قبل يوم، معظمها في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

#COVID19Surveillance The Epidemiology Brief for week 50 is now available on the NICD website. As of 18 December 2021, there was a 20.8% decrease in the number of new cases detected in South Africa. Read the full report here https://t.co/ZGau2x0x3y pic.twitter.com/6p2LQEd8mx

— NICD (@nicd_sa) December 22, 2021