“وقتي لم يحن”.. نجاة وزير من الغرق بعدما سبح 12 ساعة إثر تحطم طائرته (فيديو)

قالت السلطات في مدغشقر إن وزيرا كان أحد الناجين الذين سبحوا لمدة 12 ساعة للوصول إلى الشاطئ بعد تحطم طائرتهم المروحية قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة.

وقالت الشرطة وسلطات الموانئ إن البحث لا يزال مستمرًا عن راكب آخر بعد حادث يوم الإثنين لكنها لم توضح سبب هذا الحادث.

وقال رئيس هيئة الموانئ (جان إدموند راندريانانتينا) إن (سيرغي غيلي) وزير الشرطة وزميليه من ضباط الشرطة وصلوا إلى اليابسة في بلدة ماهامبو الساحلية بشكل منفصل صباح أمس الثلاثاء، بعد أن قاموا -فيما يبدو- بعملية إنزال ذاتي من الطائرة.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الوزير غيلي البالغ من العمر 57 عامًا مستلقيًا على كرسي ومنهكًا وقال “وقتي لم يحن بعد”، مضيفًا أنه يشعر بالبرد لكنه غير مصاب.

وأضاف غيلي للقرويين في بلدة ماهامبو الساحلية “أود منكم فقط أن تبثوا هذا الفيديو حتى تشاهده عائلتي ويراه زملائي وأعضاء الحكومة. أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة”.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

وكان الوزير قد حلّق بالمروحية برفقة الآخرين لتفقد موقع غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي صباح يوم الاثنين.

وذكر قائد الشرطة (زافيسامباترا رافوافي)، الثلاثاء، إن 39 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في تلك الكارثة، في زيادة عن العدد السابق بعد انتشال عمال الإنقاذ لـ 18 جثة أخرى.

وأعرب رئيس مدغشقر (أندري راجولينا) على تويتر عن حزنه لوقوع الحادث وسقوط ضحايا، كما أشاد بالوزير غيلي والضابطين الآخرين اللذين وصلا إلى ماهامبو الساحلية بشكل منفصل بعد تحطم الطائرة.

Mes pensées sont également tournées vers le pilote de l’hélicoptère, le Colonel Hery RAKOTOMILIARISON et le Colonel Olivier Andrianambinina envoyés sur zone, victimes d'un crash, encore portés disparus. Courage à leurs proches et à leurs familles dans cette épreuve. — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 21, 2021

وفي وقت سابق صرح رافوافي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن غيلي استخدم أحد مقاعد المروحية كي يعوم عليه، وأضاف “كان دائمًا يتمتع بقدرة كبيرة على التحمل في الرياضة حافظ عليها كوزير، تمامًا مثل شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، كما أن لديه أعصاب فولاذية”.

وخدم غيلي في الشرطة لمدة ثلاثة عقود قبل تعيينه وزيرًا في أغسطس/آب الماضي.