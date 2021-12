إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول دواء بالحقن يحمي من فيروس قتل الملايين

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقتها يوم الإثنين على أول دواء عن طريق الحقن في العالم يقي من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز AIDS)، بحسب موقع ساينس أليرت.

ويوفر العقار القابل للحقن والمسمى (Apretude) بديلًا للحبوب اليومية التي تستخدم حاليا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتي ينبغي أن تؤخذ بشكل يومي كي تكون فعالة وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

