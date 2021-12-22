إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول دواء بالحقن يحمي من فيروس قتل الملايين

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقتها يوم الإثنين على أول دواء عن طريق الحقن في العالم يقي من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز AIDS)، بحسب موقع ساينس أليرت.

ويوفر العقار القابل للحقن والمسمى (Apretude) بديلًا للحبوب اليومية التي تستخدم حاليا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتي ينبغي أن تؤخذ بشكل يومي كي تكون فعالة وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

FDA Just Approved The World's First Injectable Medication to Prevent HIV https://t.co/F7Jjm8wbAm — ScienceAlert (@ScienceAlert) December 22, 2021

وعلى النقيض من ذلك يتلقى الأشخاص المعرضين للإصابة في البداية حقنتين بينهما شهر واحد، ثم يتلقون حقنة كل شهرين بعد ذلك وفقًا لبيان هيئة الغذاء والدواء.

وقالت ديبرا بيرنكرانت مديرة قسم الأدوية المضادة للفيروسات في مركز إدارة الغذاء والدواء في البيان “هذه الحقنة ستكون حاسمة في معالجة وباء فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مساعدة الأفراد المعرضين لمخاطر عالية حيث كان الالتزام بالأدوية اليومية يمثل تحديًا كبيرًا أو ليس خيارًا واقعيًا”.

غير أن الفئات المعرضة للخطر، ينبغي عليهم إثبات عدم إصابتهم بالإيدز قبل البدء في استخدام (أبريتيود)، فيما أشارت الإدارة إلى وجود بعض الآثار الجانبية للحقن مثل الصداع والحمى والإرهاق وآلام الظهر والعضلات والطفح الجلدي.

FDA Just Approved The World's First Injectable Medication to Prevent HIV😎⁦@tnatw⁩ https://t.co/VhGRnxwOb8 — Thomas Tong (@gtvracer) December 22, 2021

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 37,7 مليون شخص في نهاية عام 2020، ويعيش أكثر من ثلثي هؤلاء المصابين (25,4 مليون شخص) في إقليم المنظمة الأفريقي.

وأدى الفيروس حتى الآن إلى وفاة نحو 36,3 مليون شخص في العالم، ولا يوجد علاج للعدوى في ظل تزايد إتاحة الوسائل الفعالة للوقاية والتشخيص بحسب منظمة الصحة العالمية.