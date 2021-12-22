مدرّسة بريطانية تفقد وظيفتها بعد ركلها وصفعها حصانا (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو قيام مُدرسة بريطانية بركل وصفع حصان أثناء عملية صيد شهيرة، ما أثار غضبًا عارمًا في البلاد وأدى لفقدها وظيفتها.

وعلمت سارة مولدز -المعلمة بمدرسة ابتدائية والأم لطفلين- بمصيرها مؤخرًا حيث تقرر فصلها من عملها بعد تحقيق استمر 6 أسابيع من قبل مشرفي التعليم.

ووقعت الحادثة في وقت سابق من هذا العام بمقاطعة ليسترشير بوسط إنجلترا حيث رصد شريط فيديو مسجل المُدرسة البالغة من العمر (37 عامًا) وهي توجه الصفعة تلو الأخرى للحصان كما ووجهت له عدد من الركلات أيضًا.

وكذلك قام (نادي المهر) الذي يقول إنه أكبر منظمة شبابية للفروسية في العالم ويضم أكثر من 30 ألف عضو في المملكة المتحدة، بإقصائها من منصبها كمديرة فريق بينما أدان أفعالها ووصفها بأنها “غير مقبولة”.

وفي أعقاب انتشار المقطع أيضًا تلقت سارة مولدز العديد من الإساءات والتهديدات بالموت ما دفعها للانتقال إلى مكان سري بعيدًا عن بيتها شبه المنعزل لعدة أيام.

وشارك المقطع على مواقع التواصل إحدى مجموعات الحفاظ على حقوق الحيوان التي تقول إنها تستخدم “العمل المباشر غير العنيف لإنقاذ الحياة البرية”، وقالت إن الواقعة حدثت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بعد عملية صيد (كوتسمور هانت) وهي واحدة من أقدم عمليات الصيد في بريطانيا.