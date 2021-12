ليبيا.. المفوضية تقترح تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير القادم ومرشحون للرئاسة يلتقون في بنغازي

اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء على مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل بعد أن خلصت لجنة نيابية إلى استحالة إجرائها في الوقت الحالي. بينما التقى مرشحون للرئاسة في بنغازي لبحث إنقاذ العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان إنها “تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع -الجولة الأولى- إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ الإجراءات بإزالة ‘القوة القاهرة’ التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”.

وبيان اللجنة الانتخابية البرلمانية هو أول إعلان رسمي بشأن إرجاء الانتخابات، الذي كان متوقعًا في ظل الخلافات الراهنة بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين الرئيسيين لخوض الانتخابات.

ولم تنشر المفوضية حتى اليوم القوائم النهائية للمرشحين ولم يُسمح بمباشرة الحملة الانتخابية كما شهدت الفترة الماضية شكاوى أمام القضاء وطعون في حق بعض المرشحين.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أنها لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب ظروف “قاهرة” لخصتها في “التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة” بشأن أهلية المرشحين.

ويأتي إعلان مفوضية الانتخابات، بعد ساعات قليلة من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي الأربعاء، “استحالة” إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر يوم الجمعة.

وقال البرلمان الليبي إن الانتخابات الرئاسية لن تُجرى في موعدها المقرر يوم الجمعة دون أن يحدد موعدًا جديدًا لها، في وقت سجل عدد كبير من الليبيين بالفعل للتصويت في الانتخابات.

