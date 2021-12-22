حبس دبلوماسي أمريكي في تركيا باع جواز سفره للاجئ سوري

قالت مديرية شرطة إسطنبول، اليوم الأربعاء، إنه تم حبس دبلوماسي أمريكي في تركيا الشهر الماضي لبيعه جواز سفره لمواطن سوري مسجل على قوائم اللاجئين في البلاد حاول السفر إلى ألمانيا.

وعرّفت الشرطة الدبلوماسي بحروف (دي. جيه. كي) وقالت إنه يعمل في السفارة الأمريكية ببيروت، وتم القبض عليه متلبسا خلال محاولته تأمين سفر المواطن السوري من مطار إسطنبول الدولي.

وأوضحت أن لديها دليلا يتمثل في فيديو مصور للدبلوماسي وهو يتبادل الملابس مع السوري داخل مطار إسطنبول قبل تسليم جواز السفر الدبلوماسي الذي اشتبهت فيه سلطات الجوازات.

وذكر بيان للشرطة أنه تم القبض على الدبلوماسي الأمريكي، الذي عُثر بحوزته على ظرف بداخله عشرة آلاف دولار.

وعقب اكتمال التحقيقات معهما، نقلت السلطات التركية المشتبه بهما إلى المحكمة التي قضت بإطلاق سراح المواطن السوري بعد تغريمه، ووضع الدبلوماسي الأمريكي رهن الاعتقال.

ويواجه الدبلوماسي الأمريكي تهمتي تزوير وثائق رسمية ومحاولة مساعدة المواطن السوري على مغادرة تركيا.

ولم يتضح على الفور موعد مثول الدبلوماسي الأمريكي أمام القضاء التركي لمحاكمته، كما لم يتسن الحصول على تعليق من البعثات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا أو لبنان.

Yer: İstanbul Havalimanı: Yakalanmamak için üstlerini değiştirdiler ama… ABD'li diplomat tutuklandı https://t.co/vaX65w3X9g — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) December 22, 2021

وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة قد شهدت حالات من التوتر في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب احتجاز تركيا لموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بتهمة وجود علاقات لهم مع شبكة تتهمها أنقرة بدعم وإسناد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وكشفت وكالة الأناضول نقلا عن الشرطة التركية أنها شرعت منذ أشهر عدة في تعقب أفراد وجماعات يقومون بتزوير الوثائق الرسمية وتمكنت من ضبط 244 جواز سفر مزوّرا، و320 بطاقة شخصية مزورة، و45 رخصة قيادة، مع تقارير طبية، و189 إثبات شخصية، إضافة إلى آلات عدة تستخدم في الطباعة والتغليف، كما ضبطت العديد من الأختام المزورة.