رغم اعتداءات المستوطنين.. أرض فلسطين أعز على أصحابها من أن يتركوها (فيديو)

تعيش عائلة المواطن الفلسطيني جبريل أبو عرام معاناة بالغة في منطقة أقويويس جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية بسبب الأوضاع المعيشية المتدهورة واعتداءات المستوطنين المجاورين المتكررة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة الأسرة الشديدة حيث قال العم جبريل “والله عيشتنا مُرّة، والله ننام ساعة ونصحى لأننا نتعرض لكثير من الدمار، كنا ساكنين في بيوت لكن تعرضنا للضرب ثم لقذف بالقنابل الحارقة”.

وأضاف “ثم جاءت الجرافات مرات ومرات وأزالت البيوت، وتم إطلاق الرصاص علينا وتدمير المزارع وقتل الأغنام”.

#فلسطين.. الأرض أعز عليهم من أن يتركوها pic.twitter.com/81ucVnIQMd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 21, 2021

ومع اعتداء المستوطنين المتواصل على المنطقة تلجأ أسرة العم جبريل إلى كهف للحفاظ على حياتها ويقول “أبقى متابعًا للموقف لحظة بلحظة ولا أستطيع أن أذهب لأي مكان ولا جتى لشراء شوال طحين”.

وفي بداية فصل الشتاء تتفاقم معاناة عائلة العم جبريل بسبب مساكنهم الموجودة في العراء وافتقارها لمواد التدفئة وأدواتها فضلًا عن أوضاع معيشتهم المزرية.

يقول “نحتاج لدعم كبير فلا يوجد مياه كافية، كما أطالب بإنشاء طريق هنا كي يسهل علينا الانتقال. أحتاج لمساعدة كي أقدر على الثبات هنا فأنا أحتاج لأدوية شهريًا”.

ويضيف “المستوطنون يقولون لي لو لم ترحل من هنا ستموت”.