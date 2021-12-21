مدير منظمة الصحة محذرا من أوميكرون: ألغوا احتفالاتكم لمرة أفضل من أن تنتهي حياتكم

أوصى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -خلال مؤتمر صحفي في جنيف- بإلغاء تجمعات عطلة الأعياد مع استمرار انتشار المتحور الجديد (أوميكرون) وقال محذرًا “إلغاء حدث أفضل من إنهاء حياة”.

وأشار غيبريسوس، الإثنين، إلى دليل على أن المتحور الجديد المثير للقلق ينتشر أسرع بكثير من متغير دلتا، وقال “تشير البيانات إلى أن الانتقال المجتمعي يتضاعف بين 1.5 و3 أيام”.

وأضاف المسؤول الأممي أن الجميع “سئموا من هذا الوباء” ويريدون قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة، موضحًا أن “أسرع طريقة للقيام بذلك هي اتخاذ قرارات صعبة” في إشارة إلى إلغاء احتفالات الأعياد.

نهاية الوباء

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة عن أمله أن يكون 2022 “عام نهاية وباء فيروس كورونا، وقال “العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية ببذل كل ما في وسعها للقضاء على الوباء”.

وكرر دعوته إلى تحسين فرص الحصول على اللقاحات في البلدان المحرومة، قائلًا “إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة في اللقاحات”.

يأتي ذلك بينما حذر العالم الأمريكي أنتوني فاوتشي -مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية- من أن المتحور الجديد ينتشر في أنحاء العالم، وأبدى قلقه من ارتفاع عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم بعد.

شددت عدد من الدول الأوربية القيود والتدابير للحد من انتشار متحور #أوميكرون من فيروس #كوورنا قبل أسبوع من بدء احتفالات عيد الميلاد.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/Xi2QIVwRAh#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Iez9Ck0MYw — مع الحكيم (@m3alhakim) December 19, 2021

وينتشر المتحور الجديد بسرعة في عدد من البلدان، مما دفع إلى فرض قيود جديدة، لكن لا يزال من الصعب تقييم درجة خطورته، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وقالت كبيرة المسؤولين العلميين في منظمة الصحة (سوميا سواميناثان) إن البيانات الأولية من جنوب أفريقيا أظهرت أن حالات دخول المستشفى وحالات الإصابة الشديدة لا تزال أقل مما كانت عليه في الموجات السابقة ذات الصلة بالمتحور دلتا.

لكن بغض النظر عن خطورتها، فإن منظمة الصحة العالمية -على غرار أنتوني فاوتشي- قلقة بشدة إزاء السرعة التي ينتشر فيها المتحور وتهدد بـ”إغراق النظام الصحي” وبالتالي التسبب في كثير من الوفيات.

تكساس.. أول وفاة بأوميكرون

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية -نقلًا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس- إن ولاية تكساس أعلنت يوم الإثنين تسجيل أول حالة وفاة بالمتحور الجديد.

وأوضحت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.

وتغلّب المتحور الجديد سريع الانتشار على سابقه دلتا في غضون أسابيع، وبات يمثّل نحو 96.3% من الحالات الجديدة في 3 ولايات شمال غربي الولايات المتحدة (أوريغون وواشنطن وأيداهو) وفق مراكز الوقاية من الأمراض.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبية الشرقية -بما فيها فلوريدا وألاباما وجورجيا- يمثّل أوميكرون 95.2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.

وخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن لاختبار كوفيد جاءت نتيجته سلبية، بعد أن كان على اتصال قبل 3 أيام مع أحد أعضاء فريقه الذي ثبتت إصابته بالفيروس يوم الإثنين.

الإصابات بمتحور #أوميكرون تمثل نحو 60% من إجمالي الحالات اليومية بالمملكة المتحدة.. فهل نشاهد إغلاقات في دول العالم من جديد؟

– شاركنا برأيك#كورونا #بريطانيا#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pVyrOqs830 — مع الحكيم (@m3alhakim) December 19, 2021

ملكة بريطانيا

وفي بريطانيا، التي تعاني موجة واسعة من إصابات المتحور الجديد، قال قصر بكنغهام إن الملكة إليزابيث الثانية ستحتفل بعيد الميلاد في قلعة وندسور خلافًا لما كان معتادًا في ساندرنغهام.

ونقلت رويترز عن مصدر في القصر قوله “القرار شخصي، وبعد بحث مدقق، ويمثل نهجًا احترازيًّا” وأضاف “ستكون هناك زيارة للأسرة المالكة إلى وندسور خلال فترة عيد الميلاد، وستُتبع جميع التوجيهات الإرشادية المناسبة”.

وفي الأسبوع الماضي، ألغت ملكة بريطانيا غداء يسبق عيد الميلاد مع أسرتها على سبيل الاحتراز، وقضت إليزابيث الثانية (95 عامًا) معظم وقت الجائحة في قلعة وندسور شرقي العاصمة لندن.

الملكة إليزابيث مع ولي العهد.. ملكة بريطانيا ستحتفل بعيد الميلاد في قلعة وندسور (غيتي)

أوميكرون “يهيمن”

وأصبح المتحور أوميكرون هو المهيمن إلى حد كبير في الولايات المتحدة، ورغم خطر موجة وبائية شتوية مرجحة، استبعد البيت الأبيض فرض إغلاق، وكشف أن الرئيس جو بايدن سيعلن اليوم “إجراءات جديدة”.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى نحو 6 ملايين و833 ألفًا، بعد تسجيل ما يقرب من 23 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108 آلاف و814 حالة، بعد تسجيل 462 وفاة جديدة.

وفي أستراليا سجلت ولاية نيو ساوث ويلز -أكثر الولايات اكتظاظًا بالسكان- أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى، مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء لتسريع وتيرة توزيع الجرعات المعززة من اللقاحات.

وسجلت الولاية كذلك حالتَيْ وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات 284 شخصًا، مقارنة مع 261 أمس الإثنين، وارتفع عدد متلقي العلاج في وحدات العناية المركزة من 33 إلى 39 حالة، اليوم الثلاثاء.