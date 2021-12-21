تفاعل واسع مع إعلان المطرب الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الفن نهائيا (فيديو)

ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بتعليقات تتناول قرار المطرب الأردني الشاب أدهم النابلسي “التوبة” واعتزال الفن نهائيًّا “إرضاءً لرب العالمين”.

تفاعل واسع مع إعلان الفنان الأردني #أدهم_النابلسي اعتزال الغناء نهائيا pic.twitter.com/PKYoUFliNv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2021

وتصدّر اسم (أدهم النابلسي) محركات البحث وقوائم أكثر الوسوم (هاشتاجات) تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحقيق المقطع المصور الذي أعلن من خلاله اعتزاله أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 20 ساعة فقط.

خبر توبة أدهم النابلسي أغاظ البعض لكنّه حقيقةً أفرح الكثيرين.

حتّى المُبتلون بسماع الغناء فرحوا عند سماع خبر توبته.

أمّتنا فيها الخير الكثير، فاللهم أعدها لدينها وشرع ربّها بظل خلافة الإسلام. — أحمد الشمالي (@Ahmad_Chimaly) December 20, 2021

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار الفنان الشاب بالتأييد حينًا والمعارضة أحيانًا أخرى، لكن النقاشات احتدمت عقب نشر الفنانة الاستعراضية اللبنانية مايا دياب تغريدة تنتقد فيها قرار النابلسي وتهاجمه.

الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه #الفن_مش_حرام — Maya Diab (@mayadiab) December 20, 2021

يذكر ان اغنية المعتزل عن الغناء ادهم النابلسي(بتعرف شعور) بتاريخها كله . pic.twitter.com/KFBWnDdw5x — Abdu Mejbel (@AbduMejbel) December 20, 2021

وغردت مايا مستخدمة وسم (الفن مش حرام) ليحاول البعض إسكاتها بوصفها بأنها “فنانة بوتوكسية” في تهكم صريح على كثرة خضوعها لعمليات التجميل وعدم بلوغها المستوى الذي يرقى إلى مقارنتها بفن النابلسي.

#الفن_مش_حرام بس تحويل جسد المرأة لسلعة إغراء حرام. ولا ايه يا شيخة @mayadiab — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) December 21, 2021

بعد اعتزال أدهم النابلسي الغناء بعد تقربه من الله، خرجت مايا دياب وقالت: الفن مش حرام ، الحرام انكم فيه

(فتاوى بوتوكسيه) — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 20, 2021

وفي السياق، دعا بعض الناشطين على تويتر منتقدي قرار النابلسي النابع من إيمانه الشخصي إلى احترام موقف الفنان الشاب، أسوة بالدعوات الدائمة لاحترام الحريات الشخصية.

اللي دافعوا عن ركبة روبي وقالوا حرية شخصيه كمان #ادهم_النابلسي اختار طريقه واظن حرية شخصية .. لو طلع قال أنا مثلي راح جماعه المنظمات والحريات اتدافع لكن سبحان الله لم الشاب اختار الهداية بلشت فيه الناس قراره لازم يحترم ورب العالمين اللي بعرف النوايا.. ما بنقول الا انه الله يثبته — Khalel Alswaity (@khalelalswaity) December 21, 2021

وفي المقابل، تمسّك البعض برأيهم الداعم لمبدأ أن “الفن حرام”.

معقولة في ناس عم تهاجم ادهم النابلسي. باعتزاله ومنهم مايا دياب وتقول الي حكا غلط انو الفن حرام) والمصيبة الاكبر الناس الي بتبرر لمايا وتقول انو الفن مش حرام مع انو الفن الي زي هيك بالغناء والتمثيل والفياعة حرام الحرام الناس الحدت بس فهموني ليش في فئة كبيرة من الناس بتقول مش حرام — Rahaf Rammal (@Rorooram) December 21, 2021

ياريت رملاء نكد او اليسا تسرق الفكرة من ادهم النابلسي وتعتزل هية كمان 🥴🔥#صباحو ✌️🌸 — 🇱🇧 Ahmad Kanaan 🇸🇾 (@AhmadKa58470280) December 21, 2021

وأمس، أعلن النابلسي اعتزاله الغناء لأن هدفه فيه “لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين”.

وقال في مقطع مصور نشره على فيسبوك إن الهدف من الحياة هو “إرضاء رب العالمين” ولذلك يجب على الإنسان أن يختار هدفًا مهنيًّا له يتماشى مع هذه الغاية.

وكشف المطرب الأردني عن اعتزاله بشكل نهائي، طالبًا من جمهوره دعمه في خطوته الجديدة التي لم يفصح عنها.

أدهم نابلسي – إعلان إلاعتزال pic.twitter.com/Qgrc9N5zjk — Adham Nabulsi (@AdhamNabulsi) December 20, 2021

ووصف النابلسي اعتزاله بـ”الخبر السار” مشيرًا إلى أن المقربين منه كانوا يعلمون أنه سيتخذ هذه الخطوة ذات يوم.

وظهر المطرب الأردني للمرة الأولى في برنامج اكتشاف المواهب (إكس فاكتور) عام 2013 ثم أصبح من أبرز الفنانين الشباب على الساحة العربية خلال السنوات الماضية.

بالنسبة لاعتزال #ادهم_نابلسي هيدا قراره وهيدي قناعته وهو ملاقي حالو هيك رح يكون مرتاح….حكي عن حالو وعن تجربته وماعمم ولا طلب من غير نجوم يعتزلو الفن ولا أعطاهم مواعظ سو مافينا الا نحترم قراره ومش مطلوب نفتي كتير بالموضوع https://t.co/ibREL7D5xC — HOT NEWS (@NewsGherChekel) December 20, 2021

مش معقول قدي في عالم مريضة ، حتى الانسان يلي بدو يتقرب من ربّو بيرفضوه.

هيدا إثبات جديد انو لو ضويت اصابيعك العشرة ما رح ترضي كل الناس … لا شك انك خسارة للفن الراقي و لكن ربنا يوفقك بقرارتك و هيدي حياتك . #ادهم_النابلسي — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) December 21, 2021