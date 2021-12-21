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الأخبار|الأردن

تفاعل واسع مع إعلان المطرب الأردني أدهم النابلسي اعتزاله الفن نهائيا (فيديو)

الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي (مواقع التواصل)
21/12/2021-|آخر تحديث: 21/12/202104:24 PM (مكة المكرمة)

ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بتعليقات تتناول قرار المطرب الأردني الشاب أدهم النابلسي “التوبة” واعتزال الفن نهائيًّا “إرضاءً لرب العالمين”.

وتصدّر اسم (أدهم النابلسي) محركات البحث وقوائم أكثر الوسوم (هاشتاجات) تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحقيق المقطع المصور الذي أعلن من خلاله اعتزاله أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 20 ساعة فقط.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار الفنان الشاب بالتأييد حينًا والمعارضة أحيانًا أخرى، لكن النقاشات احتدمت عقب نشر الفنانة الاستعراضية اللبنانية مايا دياب تغريدة تنتقد فيها قرار النابلسي وتهاجمه.

وغردت مايا مستخدمة وسم (الفن مش حرام) ليحاول البعض إسكاتها بوصفها بأنها “فنانة بوتوكسية” في تهكم صريح على كثرة خضوعها لعمليات التجميل وعدم بلوغها المستوى الذي يرقى إلى مقارنتها بفن النابلسي.

وفي السياق، دعا بعض الناشطين على تويتر منتقدي قرار النابلسي النابع من إيمانه الشخصي إلى احترام موقف الفنان الشاب، أسوة بالدعوات الدائمة لاحترام الحريات الشخصية.

وفي المقابل، تمسّك البعض برأيهم الداعم لمبدأ أن “الفن حرام”.

وأمس، أعلن النابلسي اعتزاله الغناء لأن هدفه فيه “لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين”.

وقال في مقطع مصور نشره على فيسبوك إن الهدف من الحياة هو “إرضاء رب العالمين” ولذلك يجب على الإنسان أن يختار هدفًا مهنيًّا له يتماشى مع هذه الغاية.

وكشف المطرب الأردني عن اعتزاله بشكل نهائي، طالبًا من جمهوره دعمه في خطوته الجديدة التي لم يفصح عنها.

ووصف النابلسي اعتزاله بـ”الخبر السار” مشيرًا إلى أن المقربين منه كانوا يعلمون أنه سيتخذ هذه الخطوة ذات يوم.

وظهر المطرب الأردني للمرة الأولى في برنامج اكتشاف المواهب (إكس فاكتور) عام 2013 ثم أصبح من أبرز الفنانين الشباب على الساحة العربية خلال السنوات الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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