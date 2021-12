واشنطن تشعر بـ”خيبة أمل” بعد الحكم على علاء عبد الفتاح.. والقاهرة ترد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة “تشعر بخيبة أمل” بسبب حكم أصدرته محكمة مصرية بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، بعد محاكمته بتهمة نشر “أخبار كاذبة”.

وأضاف برايس أن المسؤولين الأمريكيين أثاروا قضايا حقوقية مع نظرائهم المصريين، وأبلغوا القاهرة بإمكانية تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر إذا تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الخارجية المصرية قوله “ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء” وذلك بعد تعليق واشنطن على الأحكام.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بخيبة أمل بسبب هذا الحكم، وأنه يجب أن يكون باستطاعة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ممارسة حريتهم في التعبير دون مواجهة عقوبات جنائية.

.@StateDeptSpox expresses disappointment at the verdicts issued in Egypt: Journalists, human rights defenders, and others seeking to peacefully exercise their freedom of expression should be able to do so without facing criminal penalties, intimidation, harassment, or reprisal. pic.twitter.com/4Tribwdwt2

— Department of State (@StateDept) December 20, 2021