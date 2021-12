جدل واسع بعد تسريب لترمب قال فيه إن يهود أمريكا لا يحبون إسرائيل (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر وسائل إعلام عبرية تسجيلًا مسربًا له قال فيه لصحفي إسرائيلي إن اليهود في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل.

وأضاف ترمب “اليهود في هذا البلد إما لم يعودوا يحبون إسرائيل أو لا يعبأون بها”.

وأكد ترمب سيطرة إسرائيل على الكونغرس الأمريكي قبل وصول الرئيس الحالي جو بايدن إلى البيت الأبيض بخلاف ما يحدث الآن، قائلًا “المسيحيون الإنجيليون يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد. اعتادت إسرائيل أن يكون لها سيطرة كاملة على الكونغرس، واليوم أعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا، وأعتقد أن أوباما وبايدن فَعَلا ذلك”.

وتابع “ومع ذلك فإنهم ما زالوا يحصلون على أصوات كثيرة من المواطنين اليهود”.

قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق بهجوم من قبل المنظمات والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغردت اللجنة اليهودية الأمريكية ” لماذا يؤجج السيد ترامب مرة أخرى الصور النمطية الخطيرة عن اليهود؟”، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وتابعت “إن دعمه السابق لإسرائيل لا يمنحه ترخيصا للاتجار في مظاهر معاداة السامية، أو الترويج لاستنتاجات لا أساس لها من الصحة حول العلاقات غير القابلة للكسر التي تربط اليهود الأمريكيين بإسرائيل. يكفي هذا!”.

