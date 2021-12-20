جدل واسع بعد تسريب لترمب قال فيه إن يهود أمريكا لا يحبون إسرائيل (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر وسائل إعلام عبرية تسجيلًا مسربًا له قال فيه لصحفي إسرائيلي إن اليهود في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل.

وأضاف ترمب “اليهود في هذا البلد إما لم يعودوا يحبون إسرائيل أو لا يعبأون بها”.

وأكد ترمب سيطرة إسرائيل على الكونغرس الأمريكي قبل وصول الرئيس الحالي جو بايدن إلى البيت الأبيض بخلاف ما يحدث الآن، قائلًا “المسيحيون الإنجيليون يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد. اعتادت إسرائيل أن يكون لها سيطرة كاملة على الكونغرس، واليوم أعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا، وأعتقد أن أوباما وبايدن فَعَلا ذلك”.

وتابع “ومع ذلك فإنهم ما زالوا يحصلون على أصوات كثيرة من المواطنين اليهود”.

قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق بهجوم من قبل المنظمات والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وغردت اللجنة اليهودية الأمريكية ” لماذا يؤجج السيد ترامب مرة أخرى الصور النمطية الخطيرة عن اليهود؟”، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وتابعت “إن دعمه السابق لإسرائيل لا يمنحه ترخيصا للاتجار في مظاهر معاداة السامية، أو الترويج لاستنتاجات لا أساس لها من الصحة حول العلاقات غير القابلة للكسر التي تربط اليهود الأمريكيين بإسرائيل. يكفي هذا!”.

Why is Mr. Trump once again fueling dangerous stereotypes about Jews? His past support for Israel doesn’t give him license to traffic in radioactive antisemitic tropes — or peddle unfounded conclusions about the unbreakable ties that bind American Jews to Israel. Enough! https://t.co/RueucblSwu — American Jewish Committee (@AJCGlobal) December 17, 2021

وتفاعلًا مع تصريحات ترمب أيضا كتب الناشط مورتن أوفرباي “إذا كان دونالد ترمب يعتقد أن المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود، فهذا يوضح أنه لا يهتم حقًّا بإسرائيل أو اليهود”.

وكتب المدون مايك سيرونوفيتش “تتمثل المفارقة في أنه بينما يصف اليسار ترمب بالمعادي للسامية بسبب هذه التعليقات، فإنه من الواضح انزعاج ترمب من أن إسرائيل لم تعد تسيطر على الكونغرس. أمر مذهل من أي زاوية تنظر إليه”.

ودونت نيكا بايترمان “تصريحات ترمب تكشف نوعًا غريبًا من الصهيونية، فقد سمعت كثيرًا أن ترمب فعل الكثير لجعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى أكثر مما فعل لجعل أمريكا عظيمة. نحن نحتاج إلى الولايات المتحدة أولًا”.

وغرد آدم دورن “ببساطة ووضوح، اليهود الأمريكيون لا يكرهون إسرائيل، إنهم يكرهون دونالد ترمب. وأقلية من اليهود الأمريكيين أيدت ترشيحه واليوم تصريحاته نابعة من أن (العدو لا يدعمه)”.

وفي السياق، قال الكاتب الإسرائيلي شلومو شامير في مقال بصحيفة معاريف العبرية “إننا أمام شعبين يهوديين في الولايات المتحدة وإسرائيل بمقياسين مختلفين. أهدافهما منفصلة وحتى تسمياتهما متناقضة”.

وأظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أجرته مؤسسة (هارفارد هاريس) تراجع التأييد لإسرائيل في أوساط الشباب الأمريكي، إذ ألقى 60% من المستطلعة آراؤهم (بين 18 و34 عامًا) باللوم على إسرائيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة.