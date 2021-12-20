إيران تهدد إسرائيل برد “ساحق” إذا هاجمت قواعدها النووية

نقلت وكالة (نور نيوز) -التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران- عن القائد العسكري غلام رشيد قوله إن طهران ستوجه ردًّا “ساحقًا وشاملًا” على أي هجوم إسرائيلي.

جاء هذا التصريح على هامش تدريبات عسكرية تسمى (مناورات الرسول الأعظم 17) بدأت أمس الأحد، حيث قال غلام رشيد “إذا شنت إسرائيل هجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والطرق التي استُخدمت لتنفيذ الاعتداء”.

وأضاف خلال اجتماع مع كبار قادة الحرس الثوري خلال التدريبات “أي تهديد للقواعد النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية من الكيان الصهيوني غير ممكن من دون ضوء أخضر ودعم من الولايات المتحدة”.

وتابع “إذا اتخذت مثل هذه التهديدات منحى عمليًّا، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستهاجم على الفور جميع المراكز والقواعد والمسارات والأجواء المستخدمة للعبور وكذلك مصدر انطلاق الاعتداء، وفقًا للخطط العملياتية التي جرى التدريب عليها”.

ويشارك في (مناورات الرسول الأعظم 17) القوات الجوية والبرية والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظات هرمزكان وبوشهر وخوزستان، بينما جرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم مناورة في سماء محطة بوشهر النووية.

القائد العسكري الإيراني اللواء غلام رشيد (مواقع التواصل)

يأتي ذلك وسط تهديدات إسرائيلية متواصلة بأن كل الخيارات مطروحة لمواجهة التهديد النووي الإيراني، وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ الولايات المتحدة بأنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران.

وتُجري الحكومة الإسرائيلية اتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني.

واستؤنفت المفاوضات الدولية مع إيران حول برنامجها النووي بالعاصمة النمساوية فيينا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن إسرائيل تحاول الضغط على المجتمع الدولي بهدف عدم تقديم تنازلات.