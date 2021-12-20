أوميكرون.. وفيات في بريطانيا وقلق بأمريكا ونيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، اليوم الإثنين، إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف أن 104 يعالجون في المستشفيات الآن جراء إصابتهم بالمتحور الجديد.

وفي الولايات المتحدة حذر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي من أن المتحور أوميكرون ينتشر في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي لشبكة (سي إن إن) إن “هذا الفيروس غير عادي”، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمنا وأن “الولايات المتحدة ستواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخول ذروة فصل الشتاء”.

وأعرب -لقناة (إيه بي سي)- عن قلقه من أن نحو 50 مليون أمريكي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعدـ، وقال “من المحتمل جدا أن تشهد بعض أنحاء من البلاد ضغطا كبيرا على المستشفيات والعاملين الصحيين”، ناصحا الأمريكيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

مسعفون يساعدون مريض كورونا في لندن داخل سيارة إسعاف (غيتي)

نيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول تسجيل الولاية أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في يوم واحد منذ تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات 21000 حالة.

ووفقا لوزارة الصحة بالولاية، فإن حوالي 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أي ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.

وقالت هوشول في بيان صحفي “زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 في فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين”.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة الحالات المتزايدة الناجمة عن متحور دلتا بينما ينتشر متحور أوميكرون المكتشف حديثا بسرعة.

وشكل أوميكرون نسبة 13.1٪ من جميع حالات كوفيد في نيويورك ونيوجيرسي الأسبوع الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

مارة يصطفون لفحص كورونا في تايمز سكوير بنويورك (رويترز)

إسرائيل تحظر السفر إلى أمريكا

أضافت إسرائيل الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إلى قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب المخاوف من انتشار المتحور أوميكرون.

وأوضح القرار -الذي يسري اعتبارا من الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء- أنه سيتعين على الإسرائيليين الحصول على إذن خاص للسفر إلى الولايات المتحدة التي أصبحت واحدة من أكثر من 50 دولة لا يمكن للإسرائيليين السفر إليها بسبب كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن إسرائيل سجلت 134 إصابة بأوميكرون بالإضافة إلى 307 حالات يشتبه في إصابتها به، وأضافت أن أعراض المرض ظهرت على 167 حالة من هذه الحالات.

وكانت إسرائيل منعت دخول الأجانب يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب رصد أوميكرون وأعادت فرض الحجر الصحي لفترات تتراوح بين ثلاثة أيام و14 يوما على الإسرائيليين العائدين من الخارج.

كورونا حول العالم

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019، والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

وبحسب أحدث البيانات المجمعة فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 274.7 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى تلقيها 8.86 مليار جرعة.