ردود فعل واسعة بعد تلقي إلهان عمر رسالة صوتية تهددها بالقتل (فيديو)

تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مع التسجيل الذي عرضته النائبة الديمقراطية المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر وثقت فيه تهديدا تلقته بالقتل.

ويأتي هذا التهديد بعد تصريحات وصفت بالعنصرية ضد المسلمين صادرة عن النائبة الجمهورية لورين بويبرت قبل أيام أثناء حديثها عن إلهان عمر.

وقالت إلهان عمر في تصريح صحفي “سأعرض عليكم رسالة صوتية تلقيناها بعد ساعات من إنهائي مكالمة هاتفية مع النائبة (لورين) بويبرت بعد أن نشرت مقطع الفيديو الساخر”.

ثم عرضت إلهان تسجيلا ظهر فيه صوت شخص تلفظ خلاله بالكثير من الألفاظ النابية وقال”نحن نراك أيتها المسلمة ونعرف ما تنوينه. تريدين الاستيلاء على بلادنا. لا تقلقي يوجد الكثيرون ممن لن يضيعوا فرصة محوك من على وجه الأرض. أيتها المسلمة أيتها الجهادية، نعرف من تكونين. أنت خائنة ولن تعيشي طويلا”.

وبعد انتهاء التسجيل قالت إلهان “إدانة ذلك لا ينبغي أن تكون قضية حزبية فالأمر يرتبط بإنسانيتنا وحقوقنا الأساسية المتعلقة بحرية المعتقد الديني المحفوظة في دستورنا”.

وأثارت مكالمة التهديد ضجة واسعة، وكتب النائب السابق في مجلس النواب توم بيريلو قائلا “لم يقل أي من الحزب الجمهوري بعد: على الرغم من أنني لا أتفق مغ سياساتها، إلا أنني أحترم على النحو الواجب النائبة إلهان عمر بصفتها زميلة منتخبة وشخصا يستحق منا جميعا أفضل من هذا”.

People truly don’t understand the scale, intensity, & volume of threats targeting @IlhanMN. Kevin McCarthy is so desperate to be speaker that he is working with his Ku Klux Klan caucus to look aside & allow violent targeting of woc members of Congress. This cannot be ignored. https://t.co/ppridf6bZl — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 1, 2021

وانتقدت النائبة التقدمية ألكساندريا كورتيز زعيم الأقلية بمجلس النواب كيفن مكارثي بسبب فشله في مساءلة أعضاء التجمع الجمهوري بعد التهديدات التي تلقتها إلهان عمر.

وقالت كورتيز إن مكارثي لم يسأل مطلقًا عن التسجيلات العنصرية ضد إلهان والتهديدات بقتلها بعد الهجوم عليها من قبل النائبة لورين بويبرت.

وأضافت “لا يفهم الناس حقاً حجم وشدة التهديدات التي تستهدف عمر. كيفن مكارثي مشغول بالتحدث مع تجمعه الانتخابي (كو كلوكس كلان)”، في إشارة إلى المنظمة العنصرية المتطرفة التي ارتكبت مجازر ضد السود.

وأشارت إلى أنه يسمح بالاستهداف العنيف لأعضاء الكونغرس.

I DEMAND Lauren Boebert be stripped of ALL her Committees for suggesting Ilhan Omar was a threat to the US Capitol just for being Muslim. Who is with me? 🖐️ — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) November 26, 2021

وغردت المحللة السياسية رولا جبريل “إلهان عمر ترمز إلى الحلم الأمريكي: لاجئة صومالية مسلمة سوداء ترتدي الحجاب وعضوة في الكونغرس. ولهذا السبب بالتحديد تستهدفها آلة ترمب للتعصب الأعمى، لترهيب كل من يمثل الديمقراطية متعددة الأعراق في أمريكا في محاولة يائسة لإنكار مستقبلها”.

وكتب النائب في الكونغرس تيد ليو “أقف مع إلهان عمر ضد التعصب المتكرر وغير الأمريكي من لورين بويبرت”.

وكانت إلهان عمر عبرت منذ أيام عن انزعاجها من زميلتها الجمهورية لورين بويبرت بسبب “نكتة عنصرية” أطلقتها في أحد اللقاءات.

Saying I am a suicide bomber is no laughing matter. @GOPLeader and @SpeakerPelosi need to take appropriate action, normalizing this bigotry not only endangers my life but the lives of all Muslims. Anti-Muslim bigotry has no place in Congress. https://t.co/A0VxI3uTmH pic.twitter.com/QTmqaGaZrM — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 26, 2021

وظهرت بويبرت في مقطع فيديو أثناء لقائها ببعض الجمهور حاولت خلاله إظهار المرح وهي تقول إنها كانت في مصعد الكونغرس مع إلهان عمر عندما رأت شرطيا يجري.

وتابعت محاولة إضحاك الجمهور “قلت له إنها لا تحمل حقيبة لذلك نحن بخير” وقد تضمنت “نكتة” بويبرت الكثير من العنصرية إذ اعتبرت أن كل مسلم عندما يحمل حقيبة فهي تحتوي على متفجرات بالضرورة، فيما قالت إلهان إن هذا الموقف لم يحدث من الأساس.