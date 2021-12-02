مستوطن يدهس شابين مقدسيين بالبلدة القديمة ويلوذ بالفرار (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية في القدس أن مستوطنا دهس، مساء اليوم الخميس، شابيْن مقدسييْن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن عملية الدهس وقعت بالقرب من بلدة “جورة العناب” بالطور شرقي القدس المحتلة، وأصيب الشابيْن المقدسييْن عماد محمد أبو الهوى وطارق خويص.

وأوضحت المصادر أن منفد عملية الدهس لاذ بالفرار مباشرة بعد تنفيذه العملية، في حين نُقل المصابان إلى المستشفى.

مستوطـ ـن يدهس شابين مقدسيين ويلوذ بالفرار بالقرب من “جورة العناب”https://t.co/kTfjoxTvXx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 2, 2021

"مستوطن يدهس شابين من بلدة الطور في وادي الربابة ببلدة سلوان في القدس ويلوذ بالفرار" pic.twitter.com/9MQP4dq0qS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 2, 2021

وقال شهود عيان إن المستوطن دهس بشكل متعمد الشابيْن المقدسييْن بينما كانا يسيران بالمكان.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان إسرائيلي بشأن عملية الدهس أو هوية منفذها.