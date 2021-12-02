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مستوطن يدهس شابين مقدسيين بالبلدة القديمة ويلوذ بالفرار (فيديو)

2/12/2021-|آخر تحديث: 2/12/202107:55 PM (مكة المكرمة)

أفادت مصادر فلسطينية في القدس أن مستوطنا دهس، مساء اليوم الخميس، شابيْن مقدسييْن بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن عملية الدهس وقعت بالقرب من بلدة “جورة العناب” بالطور شرقي القدس المحتلة، وأصيب الشابيْن المقدسييْن عماد محمد أبو الهوى وطارق خويص.

وأوضحت المصادر أن منفد عملية الدهس لاذ بالفرار مباشرة بعد تنفيذه العملية، في حين نُقل المصابان إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن المستوطن دهس بشكل متعمد الشابيْن المقدسييْن بينما كانا يسيران بالمكان.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان إسرائيلي بشأن عملية الدهس أو هوية منفذها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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