شاهد: راكب أمواج ينجو بأعجوبة من سمكة قرش

واجه راكب أمواج لحظات مرعبة عندما رأى سمكة قرش خلفه مباشرة، قبل أن يجدف بسرعة حتى وصل إلى الشاطئ بأمان في جزيرة بورتوريكو.

وأظهرت لقطات فيديو -صورها صديق راكب الأمواج من الشاطئ يوم الثلاثاء الماضي- ذيل سمكة القرش وهو يخترق المياه الهائجة على بعد أمتار من صديقه.

وظهر راكب الأمواج وهو يجدف بيديه بشكل محموم بعيدًا عن سمكة القرش بينما يحثه راكب أمواج آخر شوهد في مقطع الفيديو على السباحة إلى بر الأمان.

وعلق الصديق على تصويره المشهد قائلا إن مشاهدة أسماك القرش في المنطقة ليست شائعة على الإطلاق، وهو ما يفسر رد فعله في تسجيل الحادث.

وأضاف “هذه أول سمكة قرش أراها. فرغم أنه من المعروف وجود هذه الأسماك في المناطق المجاورة، لكن يبدو أن لديها طعامًا كافيًا، ولذلك بالكاد نواجه حوادث اعتداء منها على البشر”.

وتعد هجمات أسماك القرش في المياه حول بورتوريكو نادرة للغاية، إذ تشير التقارير إلى أن آخر حادثة معروفة وقعت في 2011 ولم تكن قاتلة. كما تظهر البيانات أنه لم يكن هناك سوى 16 هجوما في المنطقة منذ 1900.

ورغم ذلك، عُثر على حوالي 40 نوعًا مختلفًا من أسماك القرش بالقرب من الجزيرة.