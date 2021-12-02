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تركيا: استقالة وزير المالية وتعيين نائبه خلفا له

لطفي ألوان وزير المالية التركي
لطفي ألوان وزير المالية التركي المستقيل (غيتي)
1/12/2021

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، ليل الأربعاء الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل استقالة وزير الخزانة والمالية.

وذكرت الصحيفة الرسمية التركية أن الرئيس أردوغان قبل طلب استقالة وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان وعيّن نائبه نورالدين نباتي مكانه.

كان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق ليل الثلاثاء الأربعاء إن بلاده تواجه مضاربات بأسعار الصرف والفائدة، مؤكدا “نحن فقط من يمكنه التصدي لذلك”.

وقال أردوغان إن النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على خفض أسعار الفائدة، مضيفا أن نظام الفائدة هو الذي يجعل الثري أكثر ثراءً، والفقير أكثر فقرًا، على حد وصفه.

وشدد أردوغان على أن بلاده تواجه مضاربات في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية قائلا “كلما همت تركيا للخروج من نظام الفائدة المرتفعة تواجه ضغوطا بمثل هذه المضاربات”.

وأضاف “منعنا بلادنا من الانزلاق في مأزق بهذه الطريقة، ولن نسمح بذلك”، مضيفًا “نواجه مضاربات في أسعار الصرف، ومن ثم لا أحد غيرنا سيتصدى لذلك”.

وأوضح أن “هناك صناديق مالية عالمية قصيرة الأجل تدخل البلاد لتحقيق أرباح عالية من الفوائد”، لافتًا أن “هذه الأموال الساخنة يمكن أن تخفض سعر الصرف مؤقتًا، ولكن ليس وضعًا مثاليًا.

واستطرد قائلا “وقعنا في دوامة أسعار الصرف والفائدة والتضخم، لكننا لن نستمر في ذلك، ولن نسمح لهم بإعاقة الاستثمار والإنتاج، ولن نسمح لهم بزعزعة استقرار النمو وسنخرج من هذه الدوامة”.

كما أكد أردوغان أن المؤشرات الأساسية لتركيا في الاقتصاد قوية للغاية، لافتًا إلى أن هناك من يسعون لإظهار تلك المؤشرات ضعيفة.

وأوضح أنه “حان الوقت الآن للمستثمرين الأجانب الذين يثقون بديناميات تركيا الاقتصادية القوية للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل”.

وبيّن أن “المستثمرين الأجانب المهمين، الذين رأوا هذه الفرص التي يقدمها الاقتصاد التركي لهم، بدأوا التحرك بالفعل لإقامة استثمارات واسعة النطاق في تركيا”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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