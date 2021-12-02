المتحور الذي أفزع العالم.. تعرّف على آخر تطورات أوميكرون “مع الحكيم” (فيديو)

ساد الهلع أرجاء العالم وعادت تصريحات المسؤولين لتذكرنا بأجواء بداية الإعلان عن فيروس كورونا أواخر 2019، بعد ظهوره بمدينة ووهان في الصين.

وبعد ظهور المتحور الجديد في جنوب أفريقيا يوم الخميس الماضي والمعروف باسم (أوميكرون) سادت حالة عالمية من القلق، وفرضت حظرا على السفر من دول أفريقيا الجنوبية.

وناقش برنامج (مع الحكيم) المتحور الجديد، وذكر أن اسمه يأتي ضمن نظام تسمية السلالات الجديدة الذي تقره منظمة الصحة، لتجنب وصم الدول التي تظهر فيها المتحورات الجديدة.

متعدد الطفرات

وقال الدكتور (ليث أبورداد) بروفيسور الوبائيات والأمراض المعدية بجامعة (وايل كورنيل) في قطر، إن المتحور الجديد مثل غيره، إلا مبعث القلق يتعلق بأنه “متعدد الطفرات”، كما أن لديه قدرة على الهروب المناعي من تأثير اللقاحات، إذ يحتوي على 50 طفرة.

حمّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبرييسوس"، الدول الكبرى الغنية مسؤولية انتشار متحورات جديدة من فيروس #كورونا.. تعرف أكثر من خلال موقعنا عبر الرابط التالي https://t.co/ddRDi8g42Q#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/jq2UQBDlfF — مع الحكيم (@m3alhakim) November 30, 2021

وكشف الدكتور ليث أن جميع الفيروسات في تطور دائم، فعلى سبيل المثال يحتاج لقاح الأنفلونزا إلى تطوير مستمر بشكل سنوي لمواكبة تطور الفيروس، وكذلك الأمر بالنسبة لفيروس كورونا، فعندما ظهر الفيروس، كان يتوقع ظهور العديد من المتحورات.

تأسفت حكومة #جنوب_أفريقيا، على إغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطنيها والمسافرين منها، معتبرة أنها "تُعاقَب" بسبب حِرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة #أوميكرون من فيروس #كورونا.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرباط التالي https://t.co/neagYkbSHM#مع_الحكيم pic.twitter.com/5gobFR6quV — مع الحكيم (@m3alhakim) November 27, 2021

وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو قلة نسب التطعيم في بعض الدول مثل جنوب أفريقيا التي وصلت نسبة التطعيم فيها إلى 25% فقط، إضافة إلى زيادة حالات العدوى التي تعد السبب الرئيسي في تحور الفيروس داخل جسم الإنسان.

وأشاد الطبيب بدور اللقاحات في تقليل شدة المرض والوقاية من العدوى الحادة، مؤكدا على أهمية الجرعات المعززة، وقال إن استمرار الوباء لفترة طويلة بين البشر هو السبب في ظهور المتحورات.