أوميكرون يحكم قبضته في جنوب أفريقيا وينتشر في دول جديدة

قالت السلطات في جنوب أفريقيا إن (أوميكرون) النسخة الجديدة ذات التحورات الكثيرة من فيروس كورونا، أحكمت قبضتها وأصبحت النسخة السائدة في البلاد، في حين سجلت أول إصابة في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بينما سجلت حالة إصابة بالمتحور الجديد في الإمارات، كما أعلنت فرنسا واليونان اليوم الخميس تسجيل أول إصابة بالمتحور الذي ظهر في جنوب أفريقيا منذ نحو أسبوع.

وكانت أول إصابة معروفة في الولايات المتحدة لشخص حصل على التطعيم بجرعتين في كاليفورنيا بعد عودته من جنوب أفريقيا في 22 من الشهر الماضي، وأثبتت الاختبارات إصابته بعد 7 أيام من عودته.

Dr @mvankerkhove updates on what we know so far about the new #COVID19 variant of concern, Omicron ⬇️ pic.twitter.com/43jqMUotrX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 2, 2021